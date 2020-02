Atelier de cuisine nippone au profit dâ€™enfants :Ã€ la dÃ©couverte du sushi

L’ambassadedu japon en Algérie, en collaboration avec l’Ecole de formation culinaire « Benbrim » ont organisés, mardi dernier, un atelier de formation au profit d’une vingtaine d’enfants issu du village d’enfants SOS Draria.L’atelier a mis la lumière sur une spécialité culinaire japonaise,le sushi. Organisée à l’école Benbrim, à Ain Naadja (Alger), cette initiative, deuxième du genre après celle de 2019, entre dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre les deux pays. Bien que beaucoup s’accordent à dire que les sushi sont l’emblème de la cuisine nipponne, leur consommation reste assez occasionnelle au Japon.

La propriétaire de l’école, Mme Benbrim, explique que cette initiative au profit des enfants est à « encourager et à multiplier pour contribuer à leur bien-être et, surtout, leur culture générale». Elle affirme que les enfants ont le droit d’apprendre et de se former au même titre que les adultes. « Il ne faut pas négliger cette frange de notre société, car il représente l’avenir de demain et la continuité de se que nous avons commencés. Alors il faut en prendre bien soin », recommande-t-elle.

L’atelier en question, a été animé par la cheffe et propriétaire de l’atelier « Roll’n Déco » à Paris, Mme Ayano Yoko Yama, qui se dit, « ravi et très heureuse de se retrouver en Algérie pour partager ce moment agréable avec ces enfants et leurs apprendre la méthode de préparer un sushi ». « c’est un plat exceptionnel que l’on trouve en revanche partout dans le monde. Vous n’aurez aucun mal à vous en procurer sur place. Que vous alliez dans un restaurant spécialisé dit sushi-ya ou que vous achetiez vos sushi dans un konbini ou voir dans un grand restaurant même s’ils ne sont pas japonais. C’est à la portée de tout le monde maintenant », souligne-telle. Le sushi est un plat traditionnel japonais, composé d'un riz vinaigré appelé shari combiné avec un autre ingrédient appelé neta qui est habituellement du poisson cru ou des fruits de mer. Les types de sushis les plus répandus sont les nigirizushi, constitués d'une boule de shari formée à la main recouverte d'une tranche de neta, les makizushi qui sont des rouleaux de nori renfermant du shari et d'autres ingrédients ou le chirashizushi composé de shari recouvert de divers accompagnements.

Kafia Ait Allouache