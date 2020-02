Le PrÃ©sident Tebboune dÃ©crÃ¨te une grÃ¢ce prÃ©sidentielle pour 3.471 dÃ©tenus

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un premier groupe de détenus (3.471 détenus), dont il ne reste de leur peine que six mois ou moins à purger, a indiqué hier un communiqué de la présidence.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, lundi, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un premier groupe de détenus et non détenus condamnés définitivement à la date de la signature du décret, au nombre de 3.471, et dont il ne reste de leur peine que six mois ou moins à purger», a noté le communiqué.