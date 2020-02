ESS 3 â€“ USMA 1 : victoire sur un haut plateau

Le public sétifien a répondu en masse à l’appel du président, de l’entraîneur et des joueurs, pour venir soutenir leur équipe de toujours, qui est sur une courbe ascendante. Les inconditionnels usmistes étaient eux aussi présents en nombre pour apporter leur soutien à leur équipe favorite. Ils ont regagné la capitale très déçus après le revers concédé par les leurs.

Les supporters présents ont pu assister à un match de haute facture, avec deux équipes bien en place et présentes, qui se sont livré une vraie bataille technico-tactique et physique, tenant en haleine les fans des deux camps. Une partie dirigée d’une main de maître par l’excellent arbitre Boukhalfa, qui a su, par son arbitrage impeccable, se faire respecter par les 22 acteurs. Les deux équipes se sont données à fond durant cette belle affiche qui a tenu ses promesses, du fait que les deux formations ont joué la carte de l’offensive. En plus de la présence sur le terrain de joueurs de qualité de part et d’autres avec les Guecha, Boussouf, Draoui, Kendouci, Laribi, Zouari, Ellafi, Benkhelifa, pour ne citer que ceux-là. Mais, c’est l’ESS qui s’est montrée efficace en parvenant à matérialiser ses actions offensives, plus nombreuses que celles de l’USMA.

Ainsi, au moment où l’on s’attendait à voir les deux équipes rejoindre les vestiaires sur un score vierge, c’est l’Aigle noir qui réussira un coup de maître, en combinant de fort belle manière une balle arrêtée, certainement bien travaillée à l’entraînement, que conclura admirablement le défenseur Laribi d’une superbe reprise de volée, ne laissant aucune chance au capitaine et portier usmiste Zemmamouche (45’+1). On s’attendait à une réaction digne de ce nom de l’équipe visiteuse au coup d’envoi de la seconde période, mais c’est plutôt l’Entente sétifienne qui fera sensation, en ajoutant coup sur coup deux splendides réalisations signées respectivement par Guecha, qui prend de vitesse la défense usmiste et s’en va battre de près le keeper usmiste (56’), puis le prometteur jeune Kendouci, qui d’une frappe imparable pleine lucarne crucifie Zemmamouche (58’).

La messe était dite. L’USMA tente de relever la tête sans y parvenir devant un onze sétifien dans un grand jour et qui au fil du temps s’est montré bien supérieur à son adversaire du jour sur tous les plans, notamment en 2e mi-temps, avec une nette domination. Elle réussit toutefois à inscrire par Zouari, sur coup franc direct, le but d’honneur dans le temps additionnel (90’+ 4). La note aurait pu être plus sévère pour les Usmistes au vu des nombreuses occasions de but que s’est procuré l’Entente.

Ce que l’on peut dire au vu de la prestation des Sétifiens, c’est que la meilleure chose qui a pu arriver à l’ESS en cours de saison, c’est l’arrivée de l’entraîneur tunisien El-Kouki, qui, a en un laps de temps relativement court, a ressuscité et redonné vie à l’équipe sétifienne, qui a vécu une phase aller des plus pénibles. Aussi, la promotion en équipe fanion de jeunes loups pétris de qualités, tels les Boussouf, Kendouci et Deghmoum, est une très bonne chose pour l’ESS. L’USMA, fatiguée par la succession des matches et soumise à un calendrier démentiel, était comme au bout du rouleau, malgré une bonne entame de match. Elle s’est écroulée par la suite. L’Entente poursuit ainsi crescendo sa remontée au classement et se repositionne à la 5e place, en attendant mieux, au grand bonheur de ses merveilleux supporters, qui étaient aux anges. Merci et bravo aux Sétifiens pour le beau spectacle dont ils nous ont gratifiés.

Mohamed-Amine Azzouz