Dispositif de prÃ©vention contre le coronavirus : Les instructions du PrÃ©sident

Présidant, lundi dernier une réunion du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a instruit les membres du gouvernement à veiller au renfoncement des dispositifs de prévention au niveau de l’ensemble des accès du pays. A l'entame des travaux de la réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a évoqué les dispositions prises par son département pour parer à tout imprévu. Le Pr Abderrahmane Benbouzid a assuré que toutes les mesures préventives ont été adoptées pour prendre les devants et lutter contre la propagation de ce nouveau coronavirus.

Le ministre a affirmé qu'aucun cas n'est enregistré à ce jour en Algérie, faisant part du placement en isolement sanitaire des ressortissants algériens rapatriés de Wuhan ainsi que des ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens que l'Algérie a accepté de rapatrier à la demande des gouvernements de leurs pays respectifs. Une opération qui a permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens. Une mesure prise en application à l’instruction du président de la République qui a ordonné le rapatriement des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan, afin de préserver leur santé. En Algérie, un important dispositif d’alerte et de riposte contre le coronavirus 2019-nCoV a été mis en place. La décision a été prise avant même que les instructions soient données par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En effet, le ministère de la Santé avait pris des mesures préventives, à travers l'installation de caméras thermiques au niveau des ports et aux aéroports nationaux, notamment l’aéroport international Houari-Boumediène d’Alger. Les passagers sont soumis au contrôle sanitaire par caméras thermiques.

Une opération qui cible particulièrement les voyageurs en provenance des aéroports de Doha, des Deux Lieux saints de l'islam, du Caire, d'Istanbul et de Dubaï, des aéroports de transit pour les Chinois travaillant en Algérie. Pour mener à bien leur mission, les équipes médicales mobilisées au niveau des points d’accès au pays ont été dotées de moyens nécessaires pour intervenir vite et bien. Joint par téléphone, le Dr Fawzi Derrar, responsable du Laboratoire national de référence de grippes et virus respiratoires à l’Institut Pasteur d’Algérie, a indiqué que des personnes, des étrangers notamment, se sont rapprochés du centre pour un prélèvement. Finalement, il y avait, plus de peur que de mal, puisque les résultats ont confirmé qu’il ne s’agissait que d’une simple grippe.

Le Dr. Derrar a plutôt, mis en garde contre le virus de la grippe saisonnière. «Nous sommes en pleine période d’épidémie de grippe», a-t-il fait savoir, précisant que durant les 10 derniers jours, le nombre de prélèvement arrivés au laboratoire s’est multiplié par dix. Poursuivant ses propos, il fera savoir que cette année la grippe a causé le décès de 6 personnes, tout en appelant les groupes de population à risque à se faire vacciner contre le virus H1N1.

Concernant la situation épidémiologique du nouveau coronavirus dans les symptômes peuvent être confondus avec une grippe, il dira que son taux de mortalité a atteint les 2,9%. Ce taux, selon lui, est appelé à changer vu le nombre de cas de personnes contaminés qui augmente. Le Dr. Derrar qui a souligné l’existence d’une certaine similitude entre le nouveau coronavirus et le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) apparu en 2003 a relevé qu’il y a moins de gravité attestant que le taux de mortalité pour le Sras a atteint les 10%.

Kamelia Hadjib