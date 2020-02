RÃ©union gouvernement-walis avant la fin du mois : En finir avec les disparitÃ©s rÃ©gionales

A l’évidence, l’objectif de cette concertation entre les membres de l’Exécutif et les représentants de la République au niveau local porte essentiellement sur l’établissement d’une feuille de route traitant des mécanismes devant impacter dans les meilleurs délais sur l’amélioration du vécu des citoyens, notamment dans les zones enclavées.

M. Tebboune à insisté sur un développement homogène à faire valoir sur l’ensemble du territoire. L’on retiendra de ses instructions formulées lors de cette réunion, cette volonté déterminée de ne ménager aucun effort pour en finir avec les disparités régionales. Il est en effet inadmissible que dans un pays où chaque région recèle un potentiel certain en matière de ressources humaines et de richesses naturelles, des citoyens se plaignent encore du manque criant des conditions basiques d’une vie décente tels l’accès à l’eau ou l’inexistence de réseau de gaz ou d’électricité.

«Je n’accepterai jamais qu’il y ait un citoyen de seconde zone. Le développement doit profiter à toutes les régions», a martelé le président de la République. Par ce propos, il renouvelle sa détermination à optimiser la concrétisation de ses engagements en matière de changement qu’il a promis d’être perceptibles dans deux années. «Il ne fait aucun doute que le projet de renouveau, que préconise M. Tebboune, obéit à l’idée d’assurer une croissance au bénéfice de toutes les régions du pays», indique le politologue Idriss Attia. Se référant à l’intervention du président, notre interlocuteur se dit certain que les mécanismes de lutte contre les déséquilibres régionaux et les moyens favorisant l’émergence d’une dynamique de développement locale seront retenus parmi les préoccupations majeures du gouvernement, dont le plan d’action est attendu pour les prochains jours. Il fera savoir aussi que ces mêmes préoccupations seront parmi les principaux points de l’ordre du jour de la prochaine rencontre gouvernement-walis.

Selon M. Attia, l’objectif de cette rencontre traduit essentiellement la nécessité d’une synergie des efforts entre l’Exécutif et les walis en vue de l’émergence d’un modèle de gouvernance apte à concrétiser les aspirations des citoyens. Il est recommandé dans ce cadre d’agir suivant une démarche privilégiant l’intersectorialité, ajoute encore notre interlocuteur pour qui la meilleure équation en la matière est celle alliant l’exigence de consolider les infrastructures de base avec l’impératif de recourir à la création d’entreprises innovantes et créatrices de richesse et d’emploi à travers l’ensemble du pays.

Dans cette optique, la résolution dans les plus brefs délais de la problématique du logement est tout aussi nécessaire, a-t-il également affirmé. Indubitablement, le logement constitue un facteur de stabilité par excellence. A ce sujet, le président Tebboune a ordonné une série de mesures pour assurer une parité de développement entre les wilayas du Nord, des Hauts Plateaux et du Sud, mettant l’accent sur la consécration des Plans communaux de développement non encore réalisés. Il a également exhorté les walis à réaliser un recensement global des zones où vivent des citoyens défavorisés, affirmant que les «images humiliantes de citoyens semblant vivre encore au Moyen-Âge, alors que d'autres vivent dans le confort du XXIe siècle, ne seront plus jamais tolérées».

De son côté, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a appelé récemment les walis à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de vie des citoyens, en les instruisant de «rattraper rapidement le relâchement constaté depuis des années», et à «être à la hauteur des aspirations du citoyen». Il avait souligné que les walis ont comme mission principale de «procéder en toute urgence au diagnostic de la situation locale et intervenir rapidement pour prendre en charge les préoccupations urgentes de la population».

Karim Aoudia