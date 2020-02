PME : Stimuler la culture entrepreneuriale

Acteur clé dans les systèmes socio-économiques modernes, la PME/PMI constitue également un facteur d’industrialisation et de dépolarisation des activités économiques.

Dans le contexte de transition économique, qui est le nôtre, il est impératif que toutes les potentialités soient mobilisées pour intégrer cette catégorie d’entreprises, notamment la micro-entreprise et la startup dans la politique de diversification de l’économie prônée par le gouvernement.

Il s’agit, dans ce sens, de définir les actions susceptibles d’assurer un redéploiement de ces entités dans le cadre d’une démarche globale visant à doter ces dernières des moyens et instruments qui leur permettent de relever les défis dans les meilleures conditions. Il sera question, d’autre part, de former les nouvelles générations, les diplômés universitaires, en particulier, aux pratiques et culture entrepreneuriales, de stimuler les initiatives privées, mais aussi, d’adapter l’environnement des affaires aux attentes et besoins des PME et des startups.

En fait, cette orientation retenue dans le plan d’action du gouvernement découle de cet impératif de compétitivité et de diversification de l’économie nationale. Aussi, les différentes mesures décidées par le président de la République interviennent en appui aux dispositifs déjà en place et ont pour objectifs l’encouragement de l’investissement, notamment local, l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, et leur formation aux valeurs entrepreneuriales, la facilitation de l’accès aux financements, et l’amélioration de la compétitivité des PME.

L’intérêt accordé à ces entreprises réside dans le fait que, les PME en Algérie, constitue une grande partie, sinon l’essentiel du tissu économique national et que, 97% de ces PME sont de très petites entreprises (TPE), selon les statistiques du premier semestre 2019, sachant que, les PME publiques représentent une part minime dans la population globale des PME avec seulement 244 entités. L’autre caractéristique qui mérite d’être soulignée est que la majorité des PME activent dans les services, l’artisanat et le BTPH, alors que, seulement 8,71% ont un caractère industriel, un secteur dont la contribution au PIB demeure très faible soit seulement une part de 5%. En outre, on relève que le tissu des PME souffre d’une répartition géographique inégalitaire, la plupart des PME se concentrant dans le nord du pays avec une part de 70%.

Même si le développement de la PME a été retenu comme étant l’un des grands axes de la stratégie industrielle mise en place en 2015 par les pouvoirs publics, dans le cadre de la politique de substitution à l’importation, l’état des lieux traduit une autre réalité qui mérite un diagnostic sérieux des contraintes au développement de ces entreprises. En fait, l’enjeu consiste à œuvrer pour l’émergence d’un climat d’affaires favorable à la promotion de la PME et où cette dernière puisse jouer le rôle qui lui est assigné dans la transition économique.