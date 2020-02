Pour la 1re fois depuis la crÃ©ation de la SAA : La branche auto au dessous des 70% du portefeuille de la compagnie

Un fruit, explique-t-il, d’une stratégie menée depuis 2014, une année où le portefeuille de la SAA était composé de 82% des assurances automobiles qui «sont une branche exposée à la concurrence, aux risques». Ce n’est pas la seule prouesse qui s’inscrit au chapitre des «premières fois». Le chiffre d’affaires de la compagnie d’assurance, annonce son premier responsable, se situera pour l’année 2019 à plus de 29 milliards de dinars. Quant au taux de la croissance, il sera de 5%, mieux que 2018 (4%).

Voulant accompagner le train des mutations assurancielles mondiales qui passent des assurances indemnitaires aux assurances de prestation, la SAA s’engage sur d’importants projets. Il est question des es conventions signées avec Renault et Peugeot afin d’assurer le dépannage et la réparation du véhicule «sans que l’assuré ne paie un centime».

Avec une filiale d’expertise, toujours pour la branche auto, la compagnie d’assurance est en train de développer une expertise d’assurance à distance. «Rien ne peut se faire sans la digitalisation», commente M. Saïs. A propos du partenariat dont les premières discussions et échanges remontent à il y a deux ans, le conférencier affirme que «c’est une façon pour nous de s’inscrire dans cet effort national qui tend à modifier notre paradigme économique avec à la clé une diversification portée par le savoir, la connaissance et l’émergence d’un réel écosystème entrepreneurial algérien avec l’émergence de startups via incubateurs compétents qui contribueront avec d’autres actions, à mettre notre économie au diapason des économies montantes».

Enchaînant, le Pdg de la SAA relève la dimension non négligeable d’entreprise citoyenne que sa compagnie cultive, ainsi que les enjeux de responsabilité sociétale et de développement durable qui sont «tout autant prégnants dans notre portefeuille que l’impérieuse nécessité de s’arrimer aux évolutions technologiques et managériales qui façonnent le secteur des assurances». Le tout s’inscrit, ajoute M. Saïs, dans la détermination de la SAA à proposer une «expérience client distinctive par rapport à nos clients». A son partenaire, M. Saïs affirme qu’il attend de lui «une fraicheur d’idées nouvelles, un regard neutre et externe… de nous connecter à son réseau d’experts algériens tant au nouveau national qu’international». De son côté, M. Khaled Oumnia, co-fondateur de «IncbMe» indique que les opportunités existent en Algérie, il suffit de les saisir, précisant que «nous serons le relais entre jeunes porteurs de projets dont des designers, architectes du numérique, développeurs… et la SAA».

Fouad Irnatene