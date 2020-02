Ã‰conomie basÃ©e sur la numÃ©risation : Importance dâ€™identifier les principaux challenges

Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, a souligné, hier à Ouargla, l’importance d’identifier les principaux challenges vers une économie nationale basée sur la numérisation, la prospective, la connaissance et la croissance tout en mettant en avant les clés permettant une nouvelle croissance économique.

Au cours d'un séminaire international sur «La performance excellente des organisations et des organismes : l’entreprise à l’ère du numérique», M. Messaitfa a mis en exergue les clés permettant une nouvelle croissance économique à la lumière de l’économie numérique, évoquant une quarantaine de clés, 23 concernant le cadre général de l’entreprise économique et 17 autres la feuille de route de l’économie algérienne 2020/2030.

S’exprimant à la première session de ce regroupement scientifique qu’abrite l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO, 4-5 février), le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective a, dans ce contexte, souligné l’importance d’identifier les principaux challenges vers une économie nationale basée sur la numérisation, la prospective, la connaissance et la croissance, en passant à un objectif de 6% (1,8% en 2019).

La démarche s’inscrit dans le cadre d’un programme initié par son département ministériel et vise, notamment, à développer le domaine de l’intelligence artificielle, à renforcer le rôle de la numérisation permettant d’améliorer les performances de l’entreprise économique, surtout celles exerçant dans les technologies de l’information et de la communication, a-t-il poursuivi. M. Bachir Messaitfa a précisé, à ce propos, que le gouvernement œuvre également à la généralisation de la numérisation chez les jeunes porteurs de projets aptes à créer leurs start-ups et à établir le cadre juridique destiné à ce genre d’entreprises innovantes, ainsi que la création d’un Conseil national de l’innovation.

Pour sa part, M. Younès Grar (Alger), expert consultant dans le domaine des Tic, s’est penché, pour sa part, sur les enjeux de l’économie numérique en matière de sécurité et de sécurité des systèmes d’information et sur les menaces de la cybercriminalité. Le conférencier, Fethallah Merzaka, cadre à la direction générale de l’opérateur public de téléphonie et d’internet Algérie-Télécom, a abordé la question de la contribution économique des technologies de l’information et de la communication et leur impact direct et indirect sur l’économie numérique. Organisé par la Faculté des Sciences économiques, des Sciences commerciales et des Sciences de gestion de l’UKMO, ce 5e séminaire sur la performance excellente des organisations et des organismes, performance des entreprises dans l'économie numérique, a vu la participation d’une pléiade d’académiciens et de chercheurs nationaux et étrangers.