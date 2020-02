Nouvelle approche Ã©conomique : Pleine adhÃ©sion du patronat

Une vision qui va en droite ligne avec les engagements du président de la République visant à donner une chance aux jeunes Algériens porteurs de projet de mettre leur potentiel au profit du développement du pays.

Les actions annoncées par le ministre de la micro entreprise, des startups et de l’économie de la connaissance sont censées ainsi contribuer à la promotion et à l’émergence de cette catégorie d’entreprises, en tant que moteur de croissance. Aussi, l’assurance a été donnée par le président que ces entreprises «trouveront tout l’accompagnement de l’État pour leur projets et dans leur participation à la croissance économique». Une démarche appréciée et valorisée par le patronat qui confirme son adhésion à cette orientation. Contactée à ce propos, la présidente de la confédération générale des entreprises algériennes, s’est réjouie de «l'intérêt porté par le gouvernement du président Abdelmadjid Tebboune, aux PME et aux Startups». Mme Saïda Neghza s’est également félicité de la création d’un ministère dédié à cette catégorie d’entreprises ainsi que «de la création d'une agence dotée d'un fond pour les soutenir, et la décision de leur accorder des allègements fiscaux». La présidente de la CGEA a exprimé son souhait, pour la circonstance que «la ville de Sidi Abdallah et les incubateurs et clusters prévus pour constituer une véritable rampe de lancement, pouvant susciter l'émulation, à travers le territoire national, soient réellement activée». Mme Saïda Neghza a souligné d’autre part, sa disponibilité «à prendre part au programme de l'agence, pour faire en sorte qu'elle devient un véritable outil de développement économique et ne pas se suffire, à traiter le problème de l'emploi et de l'économie, sous l'angle social, comme il a été le cas, pour une grande partie de l'ANSEJ, de l'ANGEM». Selon la présidente de la CGEA, «Il importe d'y associer les banques, pour qu'elles accompagnent, comme partenaire, les PME et les startups ». A ce titre, elle estime que «les taux d'intérêts sont trop élevés, par rapport à ce qui est pratiqué chez nos voisins et les pays développés». Dans le même contexte, le président de la Confédération qui «s’inscrit dans cette approche», considère que «la PME/PMI doit constituer l’architecture et le fer de lance de l’économie nationale». S’exprimant par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour justement soutenir et développer la micro-entreprise et la startup, M. Mohand Saïd Naït Abdelaziz nous a confié que, la CNPA «s’inscrit en droite ligne avec le plan d’action du président» notamment en ce qui concerne la PME/PMI, le type d’entreprises qui «convient le plus à notre économie». En fait, soutient-il, «le développement territorial durable doit se fonder sur la préférence de la PME/PMI». En effet, «l’Algérie est un continent et c’est la PME/PMI, qui par sa structure humaine, peut occuper les territoires », d’autant plus, qu’on enregistre un déficit de deux millions d’entreprises dans cette catégorie, a tenu à rappeler M. Naït Abdelaziz. Dans un autre registre, le président de la CNPA a fait part de la disponibilité de son organisation à formuler des propositions au gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, notamment en ce qui concerne la relance de l’économie nationale sur la base de l’approche nouvelle.

D. Akila