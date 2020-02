Formation et enseignement professionnels : Vers un BaccalaurÃ©at professionnel

La nouvelle feuille de route, exposée dans le dernier Conseil des ministres, offre moult avantages aux stagiaires qui pourront désormais plus facilement intégrer, une fois le diplôme en main, beaucoup plus facilement le monde du travail. Dans ce sens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, l'approfondissement de l'étude sur le baccalauréat professionnel afin qu'il apporte un plus qualitatif au système de Formation, mais aussi la mise en place d'un baccalauréat professionnel artistique afin de combler le manque dans le domaine de la production culturelle en général, et de l'industrie cinématographique en particulier.

Le président de la République a également souligné l’importance d'introduire de nouvelles matières en adéquation des exigences de la modernisation du développement économique, telles que l'intelligence artificielle et l'énergie solaire. Les instructions du président ont été données après la présentation d'un exposé par la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui a mis en relief la mise en place du baccalauréat professionnel, cette année. Selon la ministre, la concrétisation de ce projet requiert la prise de mesures urgentes comprenant la mise en place d'une ingénierie pédagogique spécifique au baccalauréat professionnel, en collaboration avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, outre la création d'un office d'examens et de concours propre au secteur et la préparation de la rentrée professionnelle 2020-2021.

Contacté par El Moudjahid, Mohamed Abdeselam, président du Forum algérien de la jeunesse et du partenariat (FAJP) a indiqué que l’instruction du président de la République est «très importante dans la mesure où M. Tebboune cherche, à travers cette instruction, à aboutir à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et de qualité qui contribuera à bâtir une économie nationale forte loin de la dépendance des hydrocarbures».

En attendant, la mise en œuvre de cet important projet, les stagiaires et les élèves intéressés par ce mode de formation peuvent suivre deux cycles dans l’enseignement professionnel, à savoir le premier cycle, de trois ans, sanctionné par le Brevet d’Enseignement Professionnel (BEP) et le second, deux ans, sanctionné par le Brevet d’Enseignement Professionnel Supérieur (BEPS). Ces cycles d’enseignement professionnel sont le fruit de la nouvelle organisation du cursus d’enseignement professionnel, consacrée par le décret exécutif n°212/17 du 20 juillet 2017 portant création du Brevet d’enseignement professionnel (B.E.P), et du Brevet d’enseignement professionnel supérieur (B.E.P.S), sanctionnant le deuxième cycle de ce cursus.

L’accès à la première année du cycle préparant au Brevet d’enseignement professionnel (BEP), est ouvert, aux élèves de 4e année moyenne, admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés, à l’issue de la 1re année d’enseignement secondaire, toutes filières confondues. L’accès à la première année du cycle préparant au brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS), est ouvert, aux élèves candidats titulaires du BEP, dans le prolongement de la filière suivie. L’amélioration de la qualité de notre système national de formation passe, inéluctablement, par la formation des formateurs et l’actualisation de leurs compétences, la réforme des méthodes de formation et d’enseignement, ainsi que l’adaptation des équipements technico-pédagogiques aux évolutions universelles.

L’objectif reste l’atteinte des standards internationaux, en matière de formation. Répondre aux exigences du marché de l’emploi et aux besoins de l’entreprise économique est l’un des objectifs tracés par le secteur.

L’ouverture de formations dans les filières et les spécialités traduit la politique et la stratégie du gouvernement, en matière sociale et économique, et obéit à des critères bien précis : d’abord, le gouvernement a adopté une stratégie économique pour diminuer la dépendance aux hydrocarbures, qui conditionnent le développement de l’économie nationale, et ce, en donnant plus d’importance et de priorité aux filières : agriculture, industrie, tourisme et start-up… Il fallait, donc, dans la logique des choses, que le secteur, chargé de former la ressource humaine qualifiée, tienne compte de cette orientation.

C’est ainsi, que l’offre de formations pour chaque session donne la priorité aux spécialités relevant du domaine de l’industrie ; la filière hôtellerie, tourisme et artisanat, les filières de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. Il y a, ensuite, les filières stratégiques pour le développement socioéconomique du pays, comme le BTP, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, le numérique, etc., qui sont pris en charge dans les plans de formation du ministère. Il faut savoir aussi, que l’édition d’une nouvelle nomenclature des filières et des spécialités réalisée en 2018, a été l’aboutissement d’un travail de concertation, avec les opérateurs économiques.

La nouvelle édition compte 23 branches professionnelles, avec l’introduction d’une nouvelle branche professionnelle «Art, Culture et Patrimoine» et la restructuration de 4 branches professionnelles, de l’édition 2012. Elle renferme 478 spécialités avec l’introduction de 54 spécialités nouvelles.

Mohamed Mendaci