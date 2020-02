Ã©ducation nationale : Les Syndicats saluent les dÃ©cisions du conseil des ministres

Lors de cette troisième réunion du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur nombre de points aussi importants les uns que les autres, à l’image notamment de la nécessité du dialogue avec les syndicats agréés. L’objectif assigné à cette démarche est de trouver, le plus tôt sera le mieux, des solutions à l’amiable aux préoccupations et autres problèmes posés, dans un esprit marqué par le sens de la responsabilité.

Le chef de l’Etat a également mis l’accent sur toute l’importance d’éloigner l’école de la politique, de même qu’il a interdit les réunions non pédagogiques au sein des établissements scolaires. L’autre souci mis en avant lors de cette réunion concerne l’impératif de modernisation de l’école qui doit s’adapter aux nouvelles technologies tout en restant ancrée dans l’algérianité. Tous les élèves doivent avoir des repas chauds, particulièrement en hiver et le cartable trop lourd à porter ne fera plus partie, dans les années prochaines, du quotidien de nos enfants. Celui-ci sera remplacé par des supports pédagogiques numériques, comme par exemple, les tablettes et les flash disk. Dans cette optique, le président de la République, M. Tebboune, a donné des instructions pour qu’une classe pilote numérisée soit rapidement mise en place. S’agissant des réformes attendues, il faut savoir que celles-ci ne seront pas mises en œuvre au courant de cette année scolaire, afin d’éviter toute perturbation dans le processus pédagogique.

Il convient de noter que s’il n’y aura pas de réforme des programmes durant l’année scolaire, en cours, l’on s’attend toutefois à des changements sensibles à l’avenir, et ce, à la lumière de la feuille de route proposée par le ministre de l’Education en vue d’améliorer le secteur qu’il dirige. Lors de son intervention en Conseil des ministres, M. Mohamed Ouadjaout a présenté un exposé analytique sur la réalité de l'école aujourd’hui. Ce bilan qui traduit toute la réalité du terrain fait ressortir que l’école algérienne est caractérisé actuellement par un recul des filières mathématiques et maths techniques et de l'Enseignement technologique, outre la prédominance de la mémorisation et restitution (parcœurisme) sur la réflexion scientifique et logique et l'esprit d'initiative. Aussi et pour améliorer la qualité de l'enseignement et la prise en charge des élèves en termes de conditions de scolarisation et de valorisation de la compétence et du mérite, notamment, le ministre a présenté une feuille de route basée sur la mise en place d'une batterie de mesures d'urgence englobant l'allègement du poids du cartable grâce à des fiches pédagogiques, l'élargissement des instituts de formation des personnels ainsi que la révision du système de formation spécialisée et continue.

Cela doit se faire, soutient le ministre, à travers la synergie des efforts en associant tous les acteurs concernés. Il sera donc question, dans le cadre de ce plan, de promouvoir les filières mathématiques et math techniques dans l’objectif d’ augmenter le taux d'accès à ces filières, estimé actuellement à 3,46%. Il est également prévu la prise de mesures incitatives en vue d’encourager les élèves à s'orienter vers ces filières, comme la possibilité d'accès aux spécialités très demandées comme la médecine et la pharmacie. Le deuxième axe mis en exergue par le ministre est celui relatif à l'augmentation du taux d'accès à l'enseignement technologique, estimé actuellement à 15,8% alors que la moyenne mondiale est de 30%, a-t-il fait remarquer. Cette approche vise une réforme sérieuse du système éducatif pour permettre aux citoyens de constater le changement radical dès la rentrée scolaire prochaine.

Il faut dire que les syndicats du secteur de l’éducation, joints hier par téléphone, ont vivement salué toutes les décisions et mesures annoncées s’accordant à dire qu’ il est temps de les concrétiser. M. Meziane Meriane, coordinateur national du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l'éducation (Cnapeste), a insisté sur l’impératif du dialogue pour aboutir à la solution des problèmes et préoccupations posées». Il a fait remarquer qu’il est question aujourd’hui de «trouver des mécanismes pratiques permettant l’application sur le terrain, de toutes les réformes annoncées».

M. Meriane, qui a appris avec satisfaction la décision de promouvoir les filières mathématiques et maths techniques, dira : «Nous sommes pour une école d’excellence d’enseignement technique. Toutefois, il faudrait agir avec nos moyens». Pour sa part, M. Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef) a également salué toutes les décisions annoncées et s’est dit favorable au principe d’éloigner l’école de la politique et de l’idéologie. M. Amoura a également plaidé pour une «refonte radicale du système éducatif» qui concerne aussi bien les programmes que les rythmes scolaires et a révélé qu’il est disposé à proposer son point de vue sur cette question, avec des actions précises. S’agissant des mesures annoncées lors du Conseil des ministres, M. Amoura notera qu’il «faut passer à la concrétisation de ces décisions que nous ne pouvons qu’applaudir si elles venaient à être réalisées».

Soraya Guemmouri