Marche des Ã©tudiants : Attachement aux valeurs dÃ©mocratiques

La marche a débuté vers 10h50, depuis la Place des Martyrs, pour atteindre la rue Abdelkerim Khettabi, où le cortège des étudiants a été bloqué par un dispositif de police en face de la Fac central, empêchant ainsi les manifestants d’accéder à la place de la Grande Poste. « La force de la mobilisation de la communauté estudiantine est l’illustration d’un processus démocratique en marche» entend-t-on au milieu de la foule.

Les étudiants appuyés par d’autres citoyens ont réitéré le maintien de la mobilisation. La procession a suivi le parcours habituel: la rue Bab Azzoun, Square Port-Saïd, rue Ali Boumendjel, rue Larbi Ben M’hidi, dénonçant la «Issaba» (la bande). Les manifestants ont également réaffirmé t leur attachement à une justice libre, revendiquant la libération de tous les détenus du hirak comme on pouvait le lire sur les pancartes «libération inconditionnelle et immédiate des détenus «. «Nous sommes là pour défendre les acquis démocratiques, la liberté de manifester, et le droit à libre expression», explique une étudiante en biologie à l’université de Bab Ezzouar , affirmant qu’elle était présente ce malgré qu’elle est «en pleine période des examens». Pour elle, tout comme pour d’autres étudiants, l’objectif est que de « construire un Etat fort, basé sur la souveraineté populaire ». Une frange de ces étudiants estime qu’il est désormais plus qu’urgent de s’organiser.

Tahar Kaidi