Les Forces de la sociÃ©tÃ© civile pour l'AlgÃ©rie : Contribuer au projet de rÃ©vision constitutionnelle

Des représentants des Forces de la société civile pour l'Algérie ont fait part, hier à Alger, de leur volonté de contribuer au projet de révision constitutionnelle à travers des «propositions constructives et objectives» au service de l'intérêt supérieur du pays.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce officielle de la création des Forces de la société civile pour l'Algérie, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, qui était accompagné des représentants des autres associations constitutives de ce collectif, a mis en avant le nécessaire enrichissement du projet de révision constitutionnelle par des propositions constructives et objectives au service de l'intérêt supérieur du pays.

Evoquant le rôle majeur qui incombe à la société civile pour la construction d'une Algérie nouvelle, à travers des visions et des positions claires au service de l'intérêt national et contribuant à la promotion de la société, M. Hamzaoui a appelé au «renforcement de la coopération et du partenariat avec toutes les forces vives au sein de la société pour relever les défis qui se posent».

Rappelant, dans ce contexte, les déclarations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à «l'importance de l'opérationnalisation du rôle de la société civile dans la construction de la nouvelle Algérie», le commandant général des SMA a estimé que les Forces de la société civile pour l'Algérie permettent à l'ensemble des compétences et acteurs sur le terrain de constituer une «force de proposition».

M. Hamzaoui a, dans ce cadre, souligné l'importance de la coordination des positions et de la promotion de l'action associative pour le renforcement de la démocratie participative, appelant à la participation de tous les Algériens «à la construction de leur pays et au bannissement de la marginalisation et de l'exclusion afin d'opérer le changement escompté et de consolider la cohésion nationale».

Les représentants de cette nouvelle association qui regroupe plusieurs acteurs de la société civile ont cité parmi ses objectifs «la coordination des positions à l'égard des questions nationales, la promotion de l'action de la société civile, la contribution au développement social et la formulation de propositions».

Il s'agit également d'œuvrer à l'ancrage d'une démocratie participative, à la promotion du travail et à la coopération entre associations et organisations membres, ont ajouté les membres des Forces de la société civile pour l'Algérie (SMA, Kafil El Yatim, El-Irshad Wal El Islah, l'Algérie au service et pour le développement de la société, Forum des compétences algériennes, FOREM, Association nationale des commerçants et artisans algériens et Association Errazi), qui affirment que leur rassemblement demeure ouvert à tous les acteurs souhaitant contribuer au renforcement de l'unité et de la cohésion nationales et à la construction d'une Algérie nouvelle, conformément aux principes de la Déclaration du 1er Novembre, et pour un changement global dans divers domaines».

Soulignant la nécessité d'associer les compétences nationales, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, aux efforts de développement global et à l'édification de l'Algérie de demain, le président du FAC, Adel Ghebouli, a préconisé la réunion de tous les mécanismes nécessaires à l'adhésion de ces compétences, qui ont déjà fait leurs preuves grâce à des expériences avérées et pionnières dans divers domaines, à l'entreprise de concrétisation du progrès et l'affrontement des défis».