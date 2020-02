Ressources en eau : Mise en place prochaine d'un systÃ¨me d'information performant

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé mardi à Alger que l'Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) va piloter la mise en place d'un système d'information performant des ressources en eau permettant de connaitre les lacunes

et de faire des projections dans l'avenir pour une économie de l'eau.

« L'AGIRE va piloté avec le soutien de la direction centrale au niveau de la tutelle, la mise en place d'un système d'information des plus larges (Big data) pour avoir des données précises en temps réel sur les ressources en eau à travers tout le pays permettant, ainsi d'entreprendre les actions adéquates afin de préserver cette ressource», a indiqué M. Berraki lors d'une visite de travail et d'inspection au siège de l'AGIRE à Alger. M. Berraki a relevé, dans le même cadre, que ce système d'information servira d'outil de planification de projets liés aux ressources en eau, ajoutant que ce système permettra de connaitre les besoins réels de chaque région du pays et d'entreprendre des actions concrètes et efficaces.

S'agissant de l'AGIRE, le ministre a indiqué que cette agence, créé récemment, a permis d'englober dans sa direction cinq agences de bassin hydrographiques (ABH) pour unifier l'action et bien utiliser les compétences et les moyens pour préserver cette ressource, indiquant que cinq comités de bassins ont été créés par un arrêté ministériel pour débattre et discuter les programmes ainsi que les projets liés aux ressources en eau.

M. Berraki a annoncé dans le même contexte qu'à partir du mois prochain le citoyen sera associé à ces comités aux côtés des représentants des ministères, des collectivités locales et des entreprises de distribution.

«Ces comités de bassins sont des tribunes de concertation et le citoyen va être associé à ces instances et pourra intervenir dans les débats et dans les décisions liées aux programme de développement des ressources en eau», a souligné le ministre.

Il existe en Algérie cinq (5) agences de bassins hydrographiques (ABH) exerçant la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles ainsi que cinq (5) comités de bassins dont le rôle est de se concerter à propos des programmes liés aux ressources en eau.