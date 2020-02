Cette manifestation de sport de combat de trois jours, organisée par la Ligue de wilaya d’Oran de kung fu wushu en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports d’Oran, verra la participation de 271 athlètes garçons (126 juniors et 145 seniors) représentant 36 clubs et associations issus de sept wilayas de l’ouest du pays, à savoir Chlef, Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes et Oran. Les deux premières journées de cette compétition seront consacrées aux éliminatoires en taolu et sanda dans 10 catégories de poids en juniors et seniors, alors que les finales auront lieu dans la journée de samedi prochain.

À l’issue de cette phase régionale, les quatre premiers dans chaque catégorie de poids en juniors et seniors seront qualifiés pour la phase nationale prévue du 21 au 24 mars à Tissemsilt.