Jeux arabes fÃ©minins des clubs-2020 deux mÃ©dailles d'or pour : Les karatÃ©kas de l'Olympique de Birtouta

Les karatékas algériennes de l'Olympique de Birtouta, Safia Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg), ont décroché lundi dernier les médailles d'or de leurs catégories respectives, aux 5es Jeux arabes féminins qui se déroulent à Sharjah (Emirats arabes unis).

Dine (-68 kg) et Mekdas (-61 kg) se sont imposées en finale devant deux représentantes égyptiennes d'Al Ahly du Caire.

En sports collectifs, les basketteuses du GS Pétroliers ont largement battu leurs homologues saoudiennes d'Elite athlètes sur le score de 115 à 36, alors que les volleyeuses du GS Pétroliers s'étaient imposées un peu plus tôt devant Al Ahly de Bahreïn (3 sets à 0) (25-12, 25-15, 25-08). Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.

Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de Boudouaou et Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Algérie sera en revanche absente en d'athlétisme, ce qui va réduire ses chances de garder son titre de champion au tableau final des médailles.

Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines.