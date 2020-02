Lutte / AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'UWW-Afrique : Les bilans moral et financier 2019 approuvÃ©s

Le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA),Rabah Chebbah, a pris part aux travaux en sa qualité de secrétaire généralde l'instance africaine, en présence du président de l'UWW-Afrique, leMarocain Fouad Meskout.

"Depuis la dernière réunion tenue le 25 février 2019 à Hammamet enTunisie, nous nous sommes engagés à assurer la continuité de la politiquede développement de la lutte africaine, à travers la formation des cadresadministratifs exerçant au sein des fédérations africaines, assurée par desexperts de l'United World Wrestling (UWW)", a déclaré à l'APS Fouad Meskouten marge de l'assemblée.

Le président de l'UWW-Afrique a annoncé à cette occasion que le centre delutte olympique, basé dans la ville d'El Jadida au Maroc, sera"prochainement" inauguré par le président de l'UWW, leSerbe Nenad Lalovic.

"Ce centre constitue une fierté pour l'Afrique et le monde car il a étéréalisé selon des normes de qualité. A l'intérieur de ce centre se trouvele futur siège de l'UWW-Afrique, une instance équipée de matérieltechnologique de haute qualité et un personnel administratif important",a-t-il ajouté.

Le centre de lutte olympique contient une salle avec des tapis et deséquipements sportifs acquis sous la supervision d'experts de la fédérationinternationale. Il contient également des installations importantes parmilesquelles on trouve une piscine, une salle de renforcement musculaire, unsauna et un hôtel de deux étages. La fédération internationale a mandaté d'anciens champions du monde et desentraîneurs actuels de première classe au centre d'El Jadida, parmilesquels le Bulgare Nikolay Georgiev Minchev, le Cubain Rodriguez ValieraAlexis et le Russe Peter Iumshanov. Organisée à la veille de l'ouverture des championnats d'Afrique de luttequi auront lieudu 4 au 9 février à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiafd'Alger, cette assemblée a vu également l'étude de candidatures pourl'organisation des tournois continentauxde 2022 et 2023. Près de 400 athlètes représentant 24 pays prendront part aux championnatsd'Afrique 2020 de lutte (cadets, juniors, seniors et féminine). L'Algériesera représentée par 90 athlètes, toutes catégories confondues.