CAF-FIFA : Nouvelle phase de la coopÃ©ration

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de continuer sa coopération avec la Fédération internationale (FIFA) pour une phase d'implémentation et de mise en oeuvre des réformesconcernant l'arbitrage, les infrastructures, les compétitions et la gouvernance, a indiqué l'instance africaine sur son site officiel.

Cette décision a été prise par le Comité exécutif de la CAF qui a tenu à remercier le président de la FIFA et la secrétaire générale «pour leur engagement et implication dans le cadre de la coopération CAF-FIFA pour le développement du football africain», souligne la même source. La FIFA avait annoncé la fin de sa mission de six mois qui consistait à aider l'instance africaine à accélérer la mise en oeuvre du processus de réformes au sein de l'organe directeur. «La mission de six mois convenue entre la FIFA et la CAF pour aider à accélérer la mise en oeuvre du processus de réformes au sein de l'organe directeur africain s'est achevée avec la remise d'un ensemble deconclusions, recommandations et propositions», a écrit la FIFA dans uncommuniqué. Le président de la FIFA Gianni Infantino a présenté plusieurs de ses mesures à Rabat (Maroc) en marge de la réunion du comité exécutif de laCAF, reposant sur trois piliers : l'arbitrage, les investissements et le développement des compétitions.