Dans la LUCARNE : Des coachs voisins

Le football algérien a toujours enfanté de très grands entraîneurs qui avaient énormément donné aussi bien à nos clubs qu’à notre équipe nationale. parmi eux des techniciens de qualité tels que Khabatou, Mokhtar Arbi, Firoud, Oualiken, Khalef, Abdelouahab, Fergani, Mecheri Abdallah, Abdelhamid Kermali, Saïd Amara, Rachid Mekhloufi, Henkouche, Bouarrata, El Kenz, Ahmed Arab, Rabah Saâdane, Meziane Ighil Mouassa, Ifticène Tikanouine… La liste est loin d’être exhaustive. Ces techniciens méritent notre respect pour tout ce qu’ils ont donné au football algérien, tout comme ceux qui ne sont plus de ce monde. Ceci dit, ceux qui sont encore en vie continuent de fournir d’énormes services à nos clubs au niveau de l’élite. Les instituts algériens, à l’image de l’ISTS, avaient contribué d’une façon drastique à l’enrichissement du secteur du football de techniciens dont la qualité a été vantée ailleurs, notamment dans les pays du golfe où ils sont très appréciés, et ce, quelle que soit la discipline considérée. Ces derniers temps et pour des raisons qui restent encore floues, les responsables de nos clubs, et suite à l’application de la règlementation de l’UNAF qui stipule que les joueurs ainsi que les entraîneurs maghrébins ne sont plus pris comme des étrangers — une règlementation qui est en train de tout chambouler à cause du départ «quasi-massif» de nos joueurs pour le championnat tunisien— ont jeté leur dévolu sur les techniciens tunisiens. Leur nombre ne cesse de grandir. Les coachs algériens ne sont pas d’accord avec une «telle ouverture» qui reste très brutale pour eux. La FAF étonne par son silence ainsi que le MJS qui ne font que suivre sans aucune intervention. La règlementation de l’UNAF, qui reste une instance régionale, s’impose avec force qui fait que les uns et les autres sont quasiment sans réaction, puisqu’ils se laissent faire face au mutisme de ceux qui possèdent la force de la loi. Il n’y a pas longtemps, nos techniciens «s’arrachent» comme des chemises. ce n’est plus le cas apparemment de nos jours. Du coup, ils sont un peu devancés par les tunisiens qui sont de plus en plus convoités par les dirigeants des clubs algériens. Là, personne ne peut nier que les entraîneurs du pays voisin sont acceptés eu égard au bon travail qu’ils sont en train de faire. L’ESS, la JSK et bien d’autres ont choisi la «filière tunsienne» et cela n’a pas tardé à leur donner de très bons résultats. L’ESS qui jouait, il y a peu, pour le maintien a vite changé de fusil d’épaule pour prétendre à mieux. Nos technicien locaux, qui sont aussi aimés, doivent faire d’autres efforts pour se refaire une santé. Une association pour les techniciens algériens s’impose.

Hamid Gharbi