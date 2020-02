MCA : Trois nouveaux membres intÃ¨grent le CA

Le conseil d’administration du MCA s’est réuni ce lundi pour nommer de nouveaux membres. Trois en tout. Belkhiri, Bachta et Aouf. Entre-temps, l’équipe première est toujours sans entraîneur en chef. Jusqu’à quand ?

Trois nouveaux membres ont intégré le conseil d’administration du MCA à l’issue d’une réunion tenue lundi. Il s’agit de Belkhiri, Bachta et Aouf. Le premier est nommé porte-parole du club. Le second est chargé du volet sportif alors que le dernier est chargé de la surveillance et la gestion.

Le board du MCA a décidé de ne pas nommer de manager général en lieu et place de Foued Sakhri, démis de ses fonctions récemment. Les dirigeants mouloudéens ont jugé qu’il vaudrait mieux attendre la nomination d’un nouvel entraîneur, lequel sera appelé à choisir les hommes avec qui il travaillera. C’est du moins l’avis des dirigeants au sortir de la réunion de lundi. Pourtant, plusieurs candidats parmi les anciens joueurs postulent au poste, notamment Fayçal Badji qu’on annonce avec insistance depuis quelques jours.

En ce qui concerne le dossier du nouvel entraîneur, le Mouloudia ne semble toujours pas près de nommer un successeur à Bernard Casoni. Ce dernier est en train de mettre la pression sur les dirigeants pour qu’on lui paye ses arriérés sous peine de laisser la Fifa le recouvrir dans ses droits. Le technicien français à qui on a suggéré l’idée de reprendre ses fonctions a refusé de négocier son retour tant que sa situation financière n’est pas réglée. D’où le statu quo qui plane sur le dossier du nouvel entraîneur. Pour le moment, Mohamed Mekhazni continuera à assurer l’intérim en dépit d’un bilan décevant. Le jeune technicien devra; d’ailleurs, diriger le match retour de la coupe arabe face au RAJA à Casablanca.

Depuis quarante-huit heures, le nom de Nabil Neghiz est susurré dans les rouages du Mouloudia. Officiellement, aucun contact n’a été établi avec l’ancien entraîneur de la JS Saoura, mais il semblerait que les dirigeants du MCA garderaient le dossier de cet entraîneur sous le coude qu’il pourront sortir si besoin est.

Amar B.