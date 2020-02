JSK-NAHD ce soir Ã  18h45

La JSK reçoit, ce soir, au stade du 1er-novembre 1954 de Tizi Ouzou, le NAHD pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Ayant retrouvé le podium aux dernières journées de la phase aller, les Canaris siègent à la 3e place avec 24 points et voudraient profiter de l’instabilité du NAHD et son classement en zone rouge pour glaner les trois points.

Eliminée en ligue des champions de la CAF et en coupe d’Algérie, la JSK se consacre au championnat et tentera de retrouver le sacre après la dernière réalisation de 2008. Voulant réduire l’écart sur le leader, le nouvel entraîneur du club kabyle, Aymen Zelfani, aura pour mission, à partir du match contre le NAHD, de dégager le meilleur onze et mettre en place un fond de jeu, mais aussi assurer une qualification à la prochaine édition de la ligue des champions de la CAF. Suite à une phase aller de championnat tumultueuse, avec notamment la démission du technicien français Franck Dumas, mais aussi le boycott des supporters et la demande du départ du président Chérif Mellal, les joueurs sont déterminés à relever le défi et l’emporter sur les sang et or pour marquer un bon début de la deuxième partie de la saison.

De son côté, le NAHD a lui aussi engagé un nouvel entraineur, à savoir Azzedine Ait Djoudi qui devrait prendre les commandes du club algérois à partir de ce soir à Tizi Ouzou. Ayant perdu les services de son meilleur buteur de la phase aller, en l’occurrence Redouane Zerdoum, le NAHD devra faire avec les moyens du bord et tenter de surprendre les Canaris sur leurs bases. Privé des services de l’arrière latéral gauche, Cheraitia, Azzedine Ait Djoudi n’aura pas d’autres choix que d’aligner Zakaria Habchi à sa place pour contrer les attaques kabyles.

Kader Bentounès