UnitÃ© de production de lâ€™eau Â«LajdarÂ» Ã  Tiaret : Reprise de lâ€™activitÃ©, bientÃ´t

L’unité de production de l’eau minérale et eaux de source «Lajdar» de la wilaya de Tiaret reprendra bientôt son activité après que les analyses de ses eaux ont révélé qu’elles sont propres à la consommation a-t-on appris de la direction du commerce. Décidée à la mi-janvier précédent, la décision de la reprise de l’unité de production de l’eau minérale et l’eau de source «Lajdar» basée dans la commune de Tousnina, dont l’activité a été suspendue le18 octobre dernier, intervient après que les analyses micro-biologiques effectuées sur des échantillons prélevés ont fait état que l’eau produite de cette unité est potable. L’unité de «Lajdar» devra reprendre son activité les prochains jours ajoute-on, notant que «la suspension sous réserves» de la production cette unité privée a été décidée sur proposition de la direction du commerce suite à des résultats préliminaires d’analyses micro-biologiques d’échantillons prélevés faisant état de la non-conformité de deux lots aux normes. Les deux lots d’eau, sujet de non-conformité, ont été saisis, tandis que d’autres échantillons prélevées et analysées pour confirmer la potabilité de cette eau, effectuées au laboratoire de la direction du commerce. Le résultat final a confirmé que l’eau en question est conforme aux normes.