Dans le cadre du Syrpalac : 10.000 T de pommes de terre stockÃ©es Ã  El Oued

Une quantité de 10.000 tonnes de pommes de terre a été stockée dans le cadre du système Syrpalac, activé le 9 janvier dernier dans la wilaya d’El-Oued, pour remédier à la problématique du surplus de production, a-t-on appris mardi de la direction des services agricoles (DSA). L’opération de chargement et de transport de la pomme de terre a été confiée à huit opérateurs économiques, dont cinq permanents agréés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’urgence prévoyant des solutions ponctuelles à même de remédier au problème du surplus de production de pomme de terre, a précisé le chef de service d’organisation de la production et du soutien technique, Salem Bekkari. Cette quantité de pomme de terre, acheminée à bord de 350 camions de gros tonnage, est destinée au stockage dans des chambres froides au Nord du pays, pour être ensuite commercialisée au niveau des marchés de gros de façon régulée, et ce après acquisition de la production auprès de l’agriculteur à un prix oscillant entre 35 et 40 DA/kg. Les opérateurs économiques concernés se sont rapprochés des producteurs de pomme de terre répartis sur neuf communes de la wilaya d’El-Oued (Reguiba, Taghezout, Guemmar, Hassi-Khelifa, Robbah, Trifaoui, Magrane, Ourmès et Oued-Allend) réputées pour leur production abondante de ce légume, de façon équitable de sorte à toucher l’ensemble des agriculteurs. L’opération est pilotée par une commission comprenant le président de la Chambre de l’Agriculture, le président du Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre, des agriculteurs, en coordination avec la DSA et sous la supervision du directeur régional de l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes. Concernant cependant la formule de stockage gratuit de la pomme de terre en Chambres froides, une des propositions avancées par le ministère de tutelle dans le cadre de solutions alternatives à la question du surplus de production, elle a été refusée par les agriculteurs. Ces derniers estiment qu’elle «ne permet pas de couvrir les coûts de récolte de la production» (sachant que la production est stockées seulement mais pas achetée à l’agriculteur), abstraction faite de «l’ambigüité sur la durée d’emmagasinage». La première offre, par contre, est jugée plus «efficiente», car elle permet à la fois d’exploiter le surplus de production et de l’orienter comme stock stratégique pour réguler le marché et d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande et préserver les intérêts du consommateur et du producteur. La wilaya d’El-Oued prévoit cette saison (2019/2020) une récolte de 8,6 millions de quintaux de pomme de terre sur une superficie de 37.000 hectares, exploitée par 7.600 agriculteurs.