Premier abattoir industriel moderne pour volailles Ã  Khenchela : Mise en service

Réalisée sur une surface de 7.200 m2, la structure relevant du secteur agricole est composée d’une unité de réception des poulets, un espace pour l’abattage, une unité d’extraction des abats, une machine de séchage à froid, un incinérateur et une chambre froide d’un volume de 120 m3, a affirmé le propriétaire de cet investissement privé.

L’abattoir industriel de volailles destiné à la production annuelle de plus de 7.000 tonnes de viandes blanches, en faveur aussi bien des habitants de la wilaya de Khenchela que celle des régions limitrophes, a permis la création de 30 postes d’emploi, dont 6 réservés à des diplômés universitaires, en plus de 10 postes saisonniers non permanents prévus, a révélé le l’investisseur, notant que ce nombre de postes sera doublé en cas de réussite du projet. Le propriétaire de l’abattoir industriel, qui a nécessité une enveloppe financière de 100 millions de dinars, vise à améliorer la sécurité alimentaire en termes de quantité et de qualité, la production de viandes blanches, tout en participant à la protection de l’environnement et l’ouverture de postes d’emploi au profit des jeunes de la wilaya.

Accompagné des directeurs de l’exécutif de différents secteurs à savoir de l’agriculture, l’industrie, l’environnement et le commerce, le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a effectué mardi sa première visite de terrain dans la wilaya, a procédé à l’inauguration de cet abattoir implanté sur la route de Ain Touila, mettant l’accent à cette occasion sur le soutien des autorités locales à l’investissement créateur de richesse et d’emploi.