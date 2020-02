Lancement depuis GhardaÃ¯a Ã  travers le pays : DerniÃ¨re phase de dÃ©ploiement de la 4G

La dernière phase de déploiement de la téléphonie de quatrième génération 4G en mode mobile de l’opérateur «Mobilis» pour couvrir l’ensemble du territoire national a été lancée mardi à Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. Au terme de cette phase de déploiement autorisée par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), seize wilayas bénéficieront désormais, au même titre que les autres wilayas du pays, d’un accès rapide à l’Internet avec un haut débit, ont expliqué des responsables de l’opérateur Mobilis. Le PDG de Mobilis, Bellal Mekkid, s’est dit «satisfait» de cette généralisation de la 4G de Mobilis sur l’ensemble du territoire national, soulignant que le nombre d’abonnés est en constante augmentation pour atteindre les 20,7 millions, mettant également l’accent sur le défi de la 5G de Mobilis pouvant être envisagé à compter de 2021. Le déploiement et la commercialisation de la technologie 4G de Mobilis, touchent au titre de cette troisième année, les seize wilayas supplémentaires restantes : Ain-Témouchent, El-Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum El-Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk-Ahras, Tébessa, Tiaret et Tissemsilt. Le PDG de Mobilis a assuré que l’année 2020 sera celle de l’amélioration de la qualité et l’élargissement de la couverture pour éliminer les zones d’ombres à travers le pays. En marge de cette cérémonie de lancement commercial des services de la 4 G dans la wilaya de Ghardaïa, l’opérateur Mobilis a entrepris une action de solidarité et d’accompagnement de douze associations sportives et culturelles locales. L’opérateur Mobilis, qui emploie 4.700 travailleurs, compte plus de 20 millions d’abonnés, dont 10 millions d’abonnés au réseau 4G.