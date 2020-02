TRO : BientÃ´t une Ã©cole publique de thÃ©Ã¢tre pour enfants

Une initiative visant la création d'une école publique d'initiation au théâtre a été lancée à Oran au profit des enfants, a-t-on appris lundi dernier du directeur du Théâtre régional «Abdelkader Alloula» (TRO). La structure sera implantée au Conservatoire municipal «Ahmed Wahby» dans le cadre d'un partenariat entre le TRO et l'APC d'Oran, a indiqué à l'APS, Mourad Senouci. «La formation sera animée tout au long de l'année en dehors du cursus scolaire», a-t-il indiqué, signalant que le plan d'action débutera vers juin prochain avec la mise en place des premières classes expérimentales.

La signature de la convention de collaboration entre le TRO et l'APC d'Oran pour la concrétisation de cette opération est prévue le 10 mars prochain, date coïncidant avec la commémoration de la 26e année de la disparition du regretté dramaturge, Abdelkader Alloula (1939-1994). Le TRO est également investi dans la formation des jeunes talents parmi les étudiants universitaires et les troupes artistiques locales qui bénéficient d'ateliers thématiques dédiés, entre autres, à «la conception et manipulation de marionnettes», à «l'expression corporelle» et à «l'interprétation».