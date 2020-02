Palais royal de Tlemcen : Plus de 32.000 visiteurs en 2019

Le nombre de visiteurs nationaux et étrangers sans cesse croissant a permis des rentrées d’argent dépassant six millions de dinars pour l’année 2019, a fait savoir M. Benhadji, qui a souligné que le nombre important de visiteurs place le Palais royal de Tlemcen en pôle position des sites touristiques et musées les plus visités dans la cité des Zianides.

Des efforts sont ainsi consentis à longueur d’année pour agrémenter les visites en proposant une exposition permanente des plus beaux habits algériens traditionnels à l’intérieur du palais tels que les blouses, les kaftans et la chedda tlemcenienne. Cette dernière qui a été classée en 2012 comme patrimoine universel est la star des tenues.

Par ailleurs, les principales fêtes religieuses et nationales telles que le Mawlid Ennabaoui et Yennayer et autres mois du patrimoine sont célébrés à l’intérieur du palais de manière à sauvegarder les traditions et les coutumes propres aux différentes régions de la wilaya.

Inauguré durant la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011», ce site compte également une galerie d’exposition au lieu et place d’une ancienne caserne édifiée à l’époque coloniale, où est privilégiée une représentation des principales familles de costume basée sur le paramètre technologique de leurs modes vestimentaires et de leurs structures (costumes drapés, enfilés et endossés), a expliqué la directrice du Palais royal qui a précisé, par ailleurs, que la galerie voûtée présente aux visiteurs une riche collection de costumes d’apparat provenant de l’ensemble du territoire national.

Le Palais royal, reconstruit selon le plan de l’un des cinq palais que comptait la citadelle d’El Mechouar au temps des Zianides, abritera, début mars prochain le tournage d’une partie d’un film historique qui s’intitule «La dernière reine» et qui retrace l’histoire de la dernière princesse du Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on annoncé de même source.