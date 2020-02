GRAND ANGLE : Faire taire les armes dâ€™abord

L’Union africaine (UA) part en guerre contre les armes en Afrique. Et pour cause, les nombreux conflits armés qui rongent le continent noir sont une plaie qui empêche l’Afrique et les Africains d’aspirer à un développement durable. C’est pourquoi pour leur 33e sommet, les chefs d’Etat et de gouvernements de l’Organisation panafricaine se réuniront les 9 et 10 février prochains à Addis-Abeba sous le thème «Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l'Afrique». La veille de l’ouverture de ce sommet, le Conseil de paix et sécurité (CPS) de l’UA se réunira de son côté en sommet pour examiner la situation en Libye et au Sahel. L’instabilité qui y règne depuis des années constitue une réelle menace pour l’ensemble des pays de cette sous-région. La poursuite des conflits et des guerres n’est pas sans conséquences. «Dans certaines régions d’Afrique, des situations de violence prolongée et l’insécurité humaine nuisent au développement et font peser une lourde menace. La permanence des conflits est telle que trois des quatre pays actuellement très exposés au risque de famine se trouvent en Afrique», a indiqué Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU après avoir assisté à son premier sommet de l’UA. C’est dire à quel point il est urgent de réagir et d’agir, ce que l’UA est décidée à faire, d’autant qu’en dépit de sa mobilisation, la communauté internationale n’a pas réussi à faire taire les armes sur le continent. Pourtant l’Afrique n’était pas vouée à une telle situation. Mieux elle est présentée comme le nouvel eldorado du XXIe siècle. Mais ce destin auquel la prédestine ses atouts est contrarié par l’omniprésence des conflits et la récurrence des guerres sur son sol. S’agit-il d’une malédiction ? Auquel cas, les dirigeants africains se doivent de la briser. Car, que cela soit la persistance des violences armées ou l’absence de développement, ces deux situations poussent les populations à quitter leur lieu de résidence à la recherche d’un abri plus sûr et où ils pourront bénéficier ne serait-ce que du minimum vital auquel a droit toute personne humaine. Mais tant que les armes ne se seront pas tues, il est des plus difficile pour les gouvernements d’initier des actions et des programmes qui puissent contribuer à la relance de l'économie et assurer un développement durable à leurs Etats. Mais pour autant, le défi que l’UA s’est lancé n’est pas impossible à relever, pour peu que cette prise de conscience soit suivie d’effet.

Nadia K.