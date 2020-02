Serbie-Kosovo : Difficile normalisation ?

Un peu plus de vingt ans après l’adoption de la résolution 1244 (1999), qui a mis fin à la guerre dans les Balkans, la situation entre le Kosovo et la Serbie demeure « fragile », marquée par l’impasse du dialogue entre Pristina et Belgrade.

L’absence d’un processus d’engagement véritable entre les deux parties pourrait se solder par des «revers». Depuis novembre 2018, le dialogue entre les deux capitales est bloqué, suite à une démarche des autorités kosovares qui ont imposé une taxe de 100% sur les importations de Serbie et de Bosnie-Herzégovine, «en réaction à ce qu’elles ont perçu comme des tentatives de Belgrade d’affaiblir la position du Kosovo sur la scène internationale. Aujourd'hui les choses n'ont pas tellement évolué. De plus la crise interne au Kosovo, due au retard dans la formation d'un nouveau gouvernement quatre mois après des élections anticipées, n'a pas non plus accélérer le processus d'une éventuelle normalisation entre Belgrade et Pristina. Jusqu'à récemment et alors qu'une crise politique interne pointait du nez, les deux plus grandes formations politiques sont parvenues à un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement.

La formation de gauche Vetevendosje et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) de centre droit ont remporté les élections du 6 octobre, battant les anciens commandants de la guérilla kosovare qui dominaient la vie politique depuis l'indépendance de l'ancienne province serbe. Mais les deux partis -qui avaient obtenu respectivement 29 et 28 sièges- n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur un cabinet de coalition, faisant craindre d'autres élections anticipées. Toutefois, les nouveaux dirigeants du Kosovo seront confrontés à un double défi : ne pas décevoir la population mais aussi répondre aux exigences des Occidentaux qui attendent une résolution du conflit avec la Serbie, une des principales sources d'instabilité en Europe. C'est dans ce sens que l'UE a salué hier la formation du nouveau gouvernement dirigé par Albin Kurti et a appelé à «une reprise rapide» du dialogue entre Pristina et Belgrade pour normaliser les relations entre les deux pays.

Mais le nouveau gouvernement a encore beaucoup de travail à accomplir pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association et le programme de réformes européen. Le dialogue sur la normalisation des relations est au point mort depuis plus d'un an. Cinq pays de l'UE -Espagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie et Chypre- n'ont pas reconnu le Kosovo auxquels il faut ajouter la Russie et la Chine, qui lui ferme les portes de l'ONU.

M. T.