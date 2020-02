Crise en LibyeØ² Le rÃ´le de la diplomatie algÃ©rienne mis en exergue

En coordination avec la faculté des sciences politiques et des relations internationales, le forum Echaâb a organisé une conférence-débat sur « l’approche de l’Algérie pour résoudre la crise libyenne ». Dr Slimane Aradj, politologue, enseignant en sciences politiques à l’université Alger III a mis en lumière « le bras de fer » entre des pays puissants pour encadrer la situation libyenne, tout en mettant en garde contre « l’intention » de ces États, notamment occidentaux qui «veulent avoir une place après la crise actuelle », rappelant que depuis 2011, la situation se dégrade à cause des menaces et enjeux économiques et politiques.

Selon lui, « certains pays cherchent à investir dans la crise libyenne » et il a rappelé la position «constante» de l’Algérie qui cherche à «réunir toutes les parties libyennes pour que la solution soit libyo-libyenne tout en rejetant catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes de ce pays.

Dr Slimane Aradj déclare que «nous pouvons retenir que l’Algérie cherche la stabilité de la Libye et des pays voisins » tout en précisant que « l’Algérie est le premier pays concerné».

Après avoir rappelé que l’Algérie a fait ses preuves dans le règlement des différentes crises au monde, le conférencier a affirmé que «l’Algérie est reconnue pour sa diplomatie. Elle jouit notamment d’une expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme ».

Des participants ont rappelé la responsabilité de la France sous Sarkozy dans la déstabilisation de la Libye.

De son côté, le journaliste Amin Belamri, a indiqué que la lecture de l’histoire internationale démontre qu’aucune intervention militaire n’a abouti à des solutions. Bien au contraire, les pays ayant fait l’objet d’ingérence militaire n’ont récolté que le chaos.

Hichem Hamza