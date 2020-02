Restauration de la Citadelle de la Casbah dâ€™Alger : Une feuille de route pour accÃ©lÃ©rer les travaux

Le wali s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de consolidation et de restauration de la mosquée du Dey, du Palais éponyme et plusieurs autres dépendances, sur une superficie totale dépassant les 4.900 m2.

Au niveau du Palais du Dey, ancien siège de l’Etat sous la Régence d’Alger, plus précisément au niveau du Diwan (où a eu lieu le célèbre coup d’éventail), M. Cherfa a été informé du taux d’avancement des travaux qui avoisine les 40%. Constatant un retard, le wali a reçu des explications quant à cette situation due à des contraintes survenues lors des travaux.

A cet effet, M. Cherfa a rappelé que ce projet de restauration est attendu par l’ensemble des Algériens car «c’est un patrimoine qui couvre un pan de notre histoire et de notre mémoire collective». Il a appelé au respect strict des délais de réalisation établis par le cahier des charges.

«Aucun délai supplémentaire ne sera accordé, il faut passer de la phase d’étude à celle de la réalisation au plus vite pour ouvrir au public ce patrimoine», a-t-il instruit, avant d’annoncer, dans ce contexte, la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, d’une feuille de route en coordination avec les secteurs du tourisme et de la culture, en vue de rattraper ce retard.

«Cette forteresse doit devenir un produit touristique et culturel par excellence, notamment au profit des touristes nationaux et étrangers. Elle doit constituer une destination phare de quiconque visite la capitale», a-t-il souligné, insistant sur «l’importance de la formation de la main-d’œuvre mobilisée sur les différents chantiers et qui doit être qualifiée», précise-t-il.

Après une halte à la poudrière, le wali s’est dirigé vers le Palais des Deys où il a suivi un exposé complet sur les travaux. Le maître d’ouvrage n’a pas manqué d’évoquer, entre autres, la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de la Casbah, rappelant qu’une enveloppe de 23 milliards de DA lui a été alloués. Ce qui a permis de déboucher, en 2017, au lancement de 4 études portant sur la restauration des monuments majeurs, à l’image de Dar El Hamra, Dar Khdaouej El Amia, Dar Es-Souf, Dar Es-Sadaka, Dar Ahmed Pacha et Hammam Sidna. Mais aussi à la restauration des mosquées Djamaâ Es-Safir, Djamaâ Sidi M’hamed Chérif, Djamaâ Sidi Abdellah et Djamaâ Farès. Il a été également procédé à la restauration des maisons dites historiques, ainsi que du bâti mineur en état de dégradation avancé. Le wali a mis à profit ce déplacement pour visiter un atelier de rénovation où il a appelé à l’utilisation de matériaux appropriés durant l’ensemble de ce processus méticuleux.

A la fin de sa visite, M. Cherfi a visité les travaux de confortation et de rénovation de la mosquée El Barrani. Le wali s’est adressé aux responsables du projet pour les exhorter à livrer, le plus rapidement possible, la mosquée qui peut accueillir 600 fidèles.

Avant de quitter les lieux, le wali a été on ne peut plus clair à l’égard des responsables du projet : «Soit vous êtes en mesure de mener à bien ce travail où, dans le cas contraire, nous trouverons une alternative», soulignant «la disponibilité de l’Etat à vous accompagner».

