Prise en charge des cancÃ©reux: Une nouvelle stratÃ©gie pour la pÃ©riode 2021-2025

«Suite à l’évaluation du plan de lutte anticancéreux 2015-2019, il a été décidé de lancer une deuxième stratégie pour la période 2021/2025, et qui portera principalement sur l'amélioration des compétences médicales et paramédicales, ainsi que sur la réorganisation du réseau de prise en charge médicale des patients, selon le plan de santé et les moyens disponibles», a affirmé le ministre, qui a procédé à l’ouverture du 4e Salon d’information sur le cancer, organisé, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette pathologie, célébrée le 4 février de chaque année.

Cette stratégie sera également basée, selon le ministre, sur «le soutien et la promotion de l'industrie pharmaceutique, destinés au traitement des malades atteints du cancer», néanmoins le ministre estime que «le travail d'équipe coordonné demeure le moyen le plus efficace pour réduire la propagation du cancer». Évoquant le précédent plan anticancéreux, le ministre a affirmé qu'une étude réalisée par un groupe de chercheurs a donné des «résultats plus ou moins satisfaisants». En ce qui concerne les mesures préventives prises dans le cadre du même programme et en application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère de la Santé, en coopération avec d’autres secteurs, a tracé un vaste programme de lutte contre les facteurs de risque non transmissibles. Le secteur a procédé, selon le Pr Benbouzid, à la généralisation des moyens de dépistage, outre la mise en œuvre du plan de prévention des facteurs de risque causant le cancer, notamment la lutte contre le tabagisme, à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation et de prévention, ainsi que la création de 53 unités de sevrage.

Par ailleurs, le ministère veille à fournir les moyens et conditions appropriés pour améliorer le traitement, que ce soit par chimiothérapie ou par radiothérapie, et ce par l’ouverture de 41 services et 77 unités de chimiothérapie, ainsi que 20 centres anticancéreux, dont 6 relèvent du secteur privé. Dans le domaine des médicaments, le ministre a affirmé qu’un budget a été alloué à la Pharmacie centrale des hôpitaux pour l’ensemble des traitements anti- cancéreux. «L’État n’a point lésiné sur la qualité de ces traitements, qui se sont multipliés par cinq depuis 2008», affirme-t-il. Il convient de noter que le budget alloué à l'acquisition de ces médicaments a dépassé 64 milliards de dinars en 2018, ce qui représente 60% des ventes totales des hôpitaux de la Pharmacie centrale.

Le quatrième Salon national de lutte contre le cancer, qui regroupe des acteurs dans ce domaine, relevant des secteurs public et privé, se poursuivra, au palais des Expositions des Pins-Maritimes, jusqu'à demain jeudi. Il convient aussi de souligner que 50.000 nouveaux cas de cancer sont annuellement enregistrés dans le pays, avec une incidence grandissante pour le cancer du sein chez les femmes et de prostate chez les hommes. Les causes de la hausse des tumeurs cancéreuses, d’une année à l’autre, sont dues, selon les spécialistes, au changement du mode d’alimentation, d’où le taux élevé de cancer du côlon et du rectum après 40 ans, qui se classe en deuxième position après le cancer du sein, chez la femme, et avant le cancer du poumon, chez l'homme. On déplore, également, le décès de 20.000 personnes atteintes de cette maladie grave, chaque année. «Un chiffre inquiétant et susceptible d’augmenter», ont averti les spécialistes qui relèvent toute l’importance du recours, en toute urgence, aux médicaments qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer.