SoirÃ©e chaÃ¢bi Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger: Sublimes interprÃ©tations des textes des chouyoukhs

Cette soirée, organisée à l’initiative de la direction de l’Opéra d’Alger, a permis ainsi, de mettre à l’honneur les chantres du chaâbi .

En fait, ce sont deux journées consécutives, puisque la première, celle du lundi, a été animée par Mourad Djaâfri aux côtés de Nassim Bour, Anouar Tassabst.

Ces trois artistes, étaient accompagnés par les plus grands musiciens connus sur la scène artistique nationale. Sous la houlette de Smaï lFerkioui au piano, on pouvait distinguer les trois violonistes Toufik Meziane, Farid Hammache et Youcef Hassaïene, Mohamed Moussaoui plus connu sur le surnom de « Mimidou » et Mustapha Saad au banjo, alors qu’aux percussions c’est Sofiane Bouchafa (darbouka) et Flici Belaïd (tar) et KrimouMaghzifane à la guitare. Cette soirée conviviale qui s’articulait sur la réappropriation du rituel de la musique populaire dans le rite citadin algérois s’est traduite par un programme lié à notre patrimoine de la culture d’oralité.

Comme de tradition, la soirée s’est énoncée sur plusieurs genres de musique classique algérienne, tels qu’ «El M’dih», et les «Qsidate».

Au vu du nombre important de mélomanes en la matière, le public, composé majoritairement de personnes venues en famille, se sont déjà installées, bien avant le début du concert. Et c’est une fois que tout le monde était installé, que les rideaux de la prestigieuse salle ont été ouverts aux présents, pour offrir à leur vue, une belle scène.

L’honneur d’ouvrir le concert a échu à Nassim Bour, ce jeune qui a remporté haut la main, le premier prix de la 7ème édition du festival national de la chanson chaabi en 2012. Ce dernier est un élève de l’Association Al Ankaouia.

Rencontré bien avant, dans les coulisses de l’opéra, Nassim Bour a souligné à El Moudjahid, que « chaque cheikh du chaâbi a sa propre touche, son propre apport au chant », expliquant par là, les raisons de son succès fulgurant. Il précise « lorsque j’interprète les œuvres des chouyoukh, je préfère garder ma touche personnelle, bien évidemment tout en gardant l’esprit de nos maîtres ». parmi ces grands maitres, il a cité entre autres, El Hadj El Ankis et cheikh Amar Ezzahi… Avant son exhibition, Nassim Bour assure ses pas pour monter sur scène.

Un public entièrement conquis par les prestations des artistes

Son mandole déjà ajusté, il salue le public et entame son riche programme avec un m’dih du patrimoine "Ya el Mostapha ghiralya", et enchaine dans le mode mezmoum sahli avec "Djhaltkoulsahab", "Katbatlikya", des œuvres écrites et composées par Mahboub Bati et interprétées par feu cheikh Amar Ezzahi.

Ce jeune amoureux de la musique de chouyoukh, ayant déjà produit un album sur le marché sorti en 2015 par la maison d’édition Forêt el midad", intitulé "Aandel ghouroub". Il apoursuivi son programme avec une magnifique chanson interprétée par Hadj Boudjemaa El Ankis"Manhou elli blek a lalla" avant de céder la scène à Anouar Tassabast, aussi un élève de l’Association Al Ankaouia et titulaire du premier prix de la 6ème édition du festival national de la chanson chaabi en 2011.

Avocat de formation et de profession, Anouar Tassabast est aussi enseignant au conservatoire de Kouba. Marchant lui, sur les pas de Hachemi Guerouabi, avec sa mandole guitare à la main, il a entamé son répertoire avec "Sbayate zoudj" de cheikh El Hachemi , en mode sahli en LA, et il enchaine avec une œuvre signée Ahmed Wahbi un des piliers de la chanson oranaise "Fat elli fat". Et fini son répertoire varié avec un berouali ; "N’sablakyaamri" du cheikh.

Passant à son tour, Mourad Djaafri a été accueilli par des youyous qui fusaient de partout. Il a réussi à enflammer le public en interprétant des chansons célèbres du chaabi algérois ; telles que "El kahwawe la tay"en mode sahli goubahi, en hommage à Hadj M'rizek, de son vrai nom Arezki Chaïb.

Il a poursuivi sa prestation avec d’autres titres puisés du terroir musical national. Augmentant progressivement le rythme, les jeunes et moins jeunes n’ont pas résisté, et se sont levés spontanément pour danser sur des chansons qui leur ont rappelle tant de souvenirs et d’occasions vécues, telles, "El madi ghlaqt babou" de Hachemi Guerouabi. Il a, en outre, interprété une de ses chansons intitulées "Alach alach ya nassi", en mode sika écrite par Cherif Rahmani.

Grâce à sa présence sur scène et sa voix mélodieuse, Mourad Djaâfri, a donné le meilleur de lui-même afin de faire plaisir à ce public fidèle.

Mourad Djaâfri a bouclé son tour de chant après avoir eu droit aux youyous et à des applaudissements ininterrompus.

Il y a lieu de noter que les mélomanes du chaâbi ont été on ne put plus, gâtés par un récital de musique chaâbi le temps d’une soirée animée par des artistes de renom, de ce style populaire. Ce récital, qui a été une réussite du genre, a constitué l’occasion festive idoine pour revivre les soirées algéroises d’antan.

Sihem Oubraham