Chanegriha s'enquiert Ã  In Guezzam de lâ€™exÃ©cution du programme de prÃ©paration au combat pour lâ€™annÃ©e 2019-2020 (MDN)

"Mardi le général-major s’est enquis, au niveau du sous-secteur de Hassi Tiririne du secteur opérationnel d’In Guezzam, du déroulement des entrainements de préparation inscrits dans le cadre de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019-2020", précise la même source.

Il a souligné à ce titre que ces entrainements de préparation constituent une occasion pour évaluer le niveau atteint et que la participation des commandants et des états-majors d’unités dans ce cadre permet l’échange d’expériences, la coordination et l’unification des concepts, selon les objectifs tracés.

Aussi, ils visent l’approfondissement des connaissances des états-majors dans l'élaboration, la planification, l'organisation et l'exécution des diverses actions de combat, en sus du renforcement des capacités des cadres et des personnels en termes de maîtrise des différents systèmes d’armes.

Par la suite, le général-major a rencontré les cadres et les personnels du sous-secteur de Hassi Tiririne où il a donné des orientations portant sur "la nécessité d'accorder une extrême importance à une préparation continue et efficace au combat", note le communiqué du MDN.

La veille, le général-major avait effectué une visite à l’Ecole des Cadets de la nation de Tamanrasset où il s’est enquis des conditions de scolarité des cadets et a suivi un exposé, présenté par le directeur de l’Ecole, portant sur les différentes activités pédagogiques exécutées, le taux d’avancement du programme scolaire et les divers moyens didactiques mis à disposition des enseignants et des cadets, rappelle-t-on.

Il a également visité les salles d’étude et les laboratoires et assisté à des cours et aux activités sportives des cadets avant de se réunir avec les cadres et les enseignants de l'Ecole, les exhortant à "fournir davantage d'efforts dans le but de former ces cadets étant les cadres de l'avenir prometteur".