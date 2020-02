Le PrÃ©sident Tebboune donne des instructions pour la rÃ©gularisation de la situation juridique des journaux Ã©lectroniques domiciliÃ©s en AlgÃ©rie

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, mardi, le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie", lit-on dans le communiqué.

Ainsi, "ces médias seront traités au même pied d'égalité que la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession", conclut la même source.(APS)