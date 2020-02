Dix terroristes neutralisÃ© en mois de Janvier (MDN)

En effet, six terroristes ont été abattus alors que trois autres ont été arrêtés , grâce au renforcement du travail du renseignement . Selon la même source, un terroriste s’est rendu , aux autorités militaires le mois dernier .

Les détachements de l’ANP ont réussi également la localisation et la destruction de 43 casemates pour terroristes . Ces opérations ont permis la saisie de 59 bombes artisanales et 250 kg de produits explosifs . En outre , la neutralisation des terroristes a permis la récupération de sept pistolets Kalachnikov et 22 fusils de différents types .

Dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier, 56 narcotrafiquants ont été arrétés et une quantité de prés de 49 quintaux de kif traité saisie .

Neila B/ Rédaction Web