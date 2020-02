Premier rÃ©giment du transport et de la circulation (1re RM) : Des moyens sophistiquÃ©s

Ces visites, indique le colonel Dine Youcef, commandant du Régiment, «s’inscrivent dans le cadre de l’application du plan d’information et de communication 2020 conformément aux instructions du ministère de la Défense nationale. Elle visent aussi à renforcer, d’une part, les relations avec les médias et, d’autre part, à mettre en exergue les différents établissements relevant de l’ANP». L’objectif consiste aussi à informer les jeunes diplômés en quête de formation ou d’emploi auprès des institutions militaires.

Les journées d’information sont une occasion de s’enquérir du rôle et des missions de ce régiment, la qualité des formations dispensées et la nature des matériels. «La stratégie de communication de l’ANP est basée sur le principe d’ouverture sur la société et ses différentes composantes dont les médias nationaux. En plus de la programmation de plusieurs manifestations d’information sur les unités de l’ANP à travers le pays, dans le but de consacrer et d’encourager la communication de proximité afin de se rapprocher des citoyens à travers les médias et leur permettre de prendre connaissance des missions de ce régiment, de ses moyens et de ses structures», affirme le colonel Dine, s’exprimant au nom du général-major, chef de la 1re Région militaire. Un exposé a été présenté par le colonel Dine sur les missions et les activités liées à la formation des officiers et sous-officiers appelés à l’instruction des conducteurs et moniteurs dans l’Arme des transports et de la circulation routière dans les différentes unités du Commandement des forces terrestres de la 1re Région militaire. Après cet exposé, une visite guidée a permis de découvrir le cursus de formation avec des moyens dont plusieurs simulateurs de conduite, tels que le F-200 conçu pour les véhicules légers. Cette visite a été l’occasion de présenter quelques réalisations comme la gamme des camions 6×6 Zetros montés en Algérie et adaptés aux besoins militaires et logistiques, les ambulances Mercedes GBA-9 et également le prototype d’une station de réparation mobile. Pour rappel, le premier Régiment de transport et de circulation a été créé en 1963 à Beni Messous comme centre de formation. Les unités de la première promotion ont formé par la suite ce qui sera baptisé premier Bataillon de transport en 1970, puis trois ans après, le Bataillon régional de la 1re Région militaire, le Groupe régional de transport, avant de devenir le premier Régiment de transport et de la circulation en 1993.

Tahar Kaidi