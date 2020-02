Garde rÃ©publicaine : JournÃ©es dâ€™information Ã  BÃ©char

Le coup d’envoi de cette manifestation a été donné par le directeur régional de la communication, de l’information et de l’orientation au nom du général-major, le commandant de la 3e RM. «Dans l’optique de faire connaître les missions assignées à l’Arme de la Garde républicaine et de faire découvrir ses différents champs d’activité et son rôle en tant qu’institution républicaine en charge de nombreuses missions, notamment les services d’escorte et de parade, la garde et la protection et la défense des édifices et des lieux relevant de la Présidence de la République outre la participation aux festivités officielles, le Commandement de la Garde républicaine organise à partir de ce dimanche 2 février 2020 jusqu’au 5 février 2020 au Centre d’Information territorial de la 3e RM à Béchar des journées d’information au profit des citoyens», précise le communiqué.

Le public découvrira au cours de cette manifestation les moyens et capacités mobilisés pour les unités de la Garde républicaine afin d’accomplir pleinement leurs missions, outre la projection de films documentaires sur ses différentes composantes en vue de renforcer les liens entre l’Armée et la Nation. La vulgarisation des missions et organisation de la Garde républicaine vise à la faire connaître aux jeunes désirant rejoindre ses rangs, notamment ceux résidant au Sud pour les informer des conditions et modalités d’incorporation. Ces journées verront la tenue d’ateliers sur les différentes spécialités de ce corps d’Arme, à l’image de la fanfare, la cavalerie et la protection, ainsi qu’un espace dédié à la présentation et au suivi des différents films documentaires réalisés. Outre le public venu nombreux, l’ouverture de cette manifestation a été marquée par la présence du wali de Béchar, des autorités militaires et civiles et des représentants de médias nationaux publics et privés.