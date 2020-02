Cette distinction qui intervient en reconnaissance au président tunisien ainsi qu'à la Tunisie pour ses positions tout au long de l'Histoire, notamment durant la guerre de Libération nationale, mais aussi pour son soutien et les sacrifices partagés des deux pays, se veut un hommage aux relations bilatérales marquées par l'entente, l'entraide et la coopération ayant renforcé la sécurité, la paix et la stabilité.

La cérémonie de distinction s'est déroulée au Palais du Peuple en marge d'un dîner offert par le président de la République en l'honneur de son hôte tunisien.