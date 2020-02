Confirmation des donnÃ©es des candidats Bac, BEM et 5e : Le dernier dÃ©lai fixÃ© au 5 fÃ©vrier

Les chefs des établissements de l’enseignement des trois cycles scolaires à travers le pays ont un délai allant jusqu’à mercredi, 5 février, pour finaliser l’opération relative à l’inscription et la confirmation des données de leurs élèves en général, et de ceux des classes d’examens en particulier. Une opération qui devrait se faire via la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale. En effet, les services du département de M. Ouadjaout ont instruit via une correspondance, l’ensemble des directions de l’Education du pays, sur la nécessité de parachever au plus vite, le processus relatif à la correction des informations personnelles des candidats qui devront passer les examens nationaux. Cette instruction intervient suite aux nombreuses plaintes et réclamations émises par des dizaines de parents d’élèves.

Ces deniers ont affirmé qu’il existe un certains nombre de chefs d’établissements n’ayant pas encore inscrit les élèves en classes d’examens sur la plateforme en question pour pouvoir accéder à la vérification des informations de leurs enfants candidats aux examens scolaires de fin d’année (5e, Bem et Bac) dans les délais fixés par la tutelle.

Il y a lieu de rappeler que les inscriptions aux examens nationaux des trois paliers, au titre de l'année scolaire 2019-2020, se sont déroulées du 22 octobre au 10 novembre derniers. L’opération s’est effectuée, cette année, au niveau des établissements scolaires grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère, ce qui constitue d’ailleurs un précédent. Une première qui a permis aux élèves et à leurs parents d’éviter les désagréments d’effectuer par eux-mêmes les inscriptions et d’éviter les erreurs commises. Le recours à la plateforme numérique de l'Éducation nationale est une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public.

Pour permettre aux candidats libres à l’examen du baccalauréat et du BEM (brevet d’enseignement moyen) de confirmer leur inscription et de vérifier leurs informations, l’Office national des examens et concours (ONEC) a procédé du 15 au 30 janvier 2020, à la réouverture de sites web. Ainsi, les candidats du baccalauréat, ont pu confirmer leur inscription sur l'adresse http://bac.onec.dz alors que ceux du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), ont effectué cette opération via http://bem.onec.dz.

Dans le cas d’une éventuelle erreur, les candidats libres ont jusqu’au 13 février prochain pour informer la direction de l’Education en lui adressant une lettre expliquant la nature de l’erreur.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a déjà fixé le calendrier des examens nationaux. Conformément à ce calendrier, les épreuves du Baccalauréat se dérouleront du 7 au 11 juin 2020. Pour le BEM, cet examen est prévu du 1er au 3 juin 2020 quand à l’examen de la 5e, celui-ci aura lieu, le 28 mai prochain. Par ailleurs, et en vue d’améliorer l’organisation des examens du baccalauréat 2020, une réflexion a été lancée et de nouvelles mesures ont été prises par le ministère, avec, en point de mire, la réduction des charges liées à l’organisation de cet examen.

Concernant l’examen du BEM, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a annoncé récemment de nouvelles mesures. Il s’agit notamment, de l’annulation des épreuves du dessin et de la musique qui seront remplacées par l’évaluation continue en tenant en compte des résultats obtenus par les élèves au cours des trois trimestres.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place une nouvelle plateforme numérique pour permettre aux parents de connaitre les résultats de leurs enfants scolarisés via un SMS envoyé sur leur téléphone portable.

Une nouveauté qui sera mise en service à compter de ce deuxième trimestre. Pour accéder cette application, les parents doivent s’inscrire sur le portail qui leur a été dédié sur la plateforme du site du ministère de l’Education, à savoir http://tharwa.education.gov.dz.

Kamélia Hadjib