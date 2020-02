PrÃ©vention du Coronavirus : Les pharmacies prises dâ€™assaut par des Chinois et des familles des Ã©migrÃ©s

Cette forte demande est le fait des ressortissants chinois installés en Algérie pour les envoyer à leurs familles et proches ainsi que par des émigrés, en raison de pénuries constatées dans certains pays, notamment en Chine et en France.

Depuis la propagation du virus coronavirus en Chine, les masques antivirus connaissent une forte demande dans certaines pharmacies, particulièrement de la part des ressortissants chinois et des proches des émigrés installés en France. «Les masques sont disponibles. Il n’y a pas de rupture de stock », a assuré Ramzi, pharmacien à Alger-Centre. Toutefois, le fournisseur lui a recommandé d’assurer un stock complémentaire. «Une forte demande est enregistrée de la part de membres de la communauté chinoise établie en Algérie. Les masques sont destinés essentiellement à leurs familles en Chine et en Europe », a-t-il indiqué. Ces masques sont cédés à 10 DA dans cette pharmacie. «On nous a recommandé de les distribuer gratuitement aux personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades fragilisés», assure Ramzi. Le jeune pharmacien regrette l’absence d’une prise de conscience vis-à-vis des dangers de cette maladie mortelle par une partie des citoyens. «Aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux. L’information est largement relayée mais, malheureusement, les règles de prévention ne sont pas respectées. Pour preuve, il y a une faible demande des masques de protection», relève-t-il. «Nous proposons un masque en cas de doute. Notre rôle est d’orienter les patients vers une prise en charge médicale», explique-t-il.

Le masque à 20 DA

A la rue de la Liberté, des vendeurs dans une pharmacie portaient tous des bavettes. «On a enregistré une demande par des clients nationaux, surtout des personnes âgées. Le port du masque doit se généraliser, car il s’agit d’une question d’hygiène. Il est cédé à 20 DA seulement», confie une des vendeuses de cette officine, précisant qu’elle est en contact permanent avec la population et porte le masque par «mesure de prévention».

Dans une pharmacie à la place du 1er-Mai, la gérante a expliqué que «chaque fois qu’il y a une épidémie, j’assure la disponibilité des médicaments, notamment les vaccins et les masques de protection». Elle souligne qu’elle a constaté « une faible demande, en l’absence de cas graves de grippe, ces dernières années». Notre interlocutrice soutient que le pharmacien est le premier sollicité par les patients. «De ce fait, en cas d’apparition de symptômes, notamment la fièvre, maux de tête, fatigue, toux, gêne respiratoire, nous orientons le malade vers les structures hospitalières», assure-t-elle.

A la Casbah et au niveau du centre commercial de Bab Ezzouar, des touristes chinois circulaient en toute quiétude et sans masques, a-t-on constaté. «Beaucoup de touristes ont acheté des boîtes entières de masques hygiéniques, non pour les porter durant leur séjour, mais pour les prendre avec eux à leur retour en Chine», indique un pharmacien à Bab El-Oued. «J’ai une grande demande de lots de masques, cette semaine, de la part de Chinois installés en Algérie et de touristes, en raison de la pénurie de stock dans leurs pays», dit-il. La pénurie est signalée également en Europe. Une émigrée, rencontrée à l’aéroport international d’Alger, a sollicité le chef du service de contrôle sanitaire aux frontières pour l’acquisition d’une grande quantité de masques pour ses proches et ses amis.

«A Toulouse, ces masques ne sont plus disponibles, alors que des usines chinoises produisaient ces bavettes !», soutient-elle. Les masques dits «FFP2», avec «bec de canard», destinés aux soignants, ne sont pas disponibles dans toutes les pharmacies, a-t-on, par ailleurs, constaté. Sur les réseaux sociaux, certains internautes proposent des masques préventifs contre le coronavirus. D’autres sites de vente en ligne se sont également investis dans les produits d’hygiène et proposent «des masques antivirus neufs».

Le port du masque est-il obligatoire ?

À Alger, rares sont les passants qui se couvrent le visage avec un masque de protection. Circuler avec un masque chirurgical n’est pas facile. Dans le métro d’Alger, un sexagénaire, avec une bavette, était assis seul dans le dernier wagon. «On évite de s’asseoir à côté de moi et l’agent de contrôle m’a demandé pourquoi je porte le masque.

Une femme a tenté de me rassurer en signalant que les porteurs du coronavirus sont mis en isolement. Moi je suis grippé et c’est juste un masque protecteur», affirme-t-il. Au marché Ali-Mellah à la place du 1er-Mai, un poissonnier portait également une bavette. «Beaucoup de mes clients sont Chinois.

C’est juste à titre préventif», indique-t-il. Pour les médecins, afin d’éviter toute propagation, « le plus efficace reste les gestes classiques préconisés en cas de grippe. C’est-à-dire se laver les mains et utiliser des mouchoirs à usage unique ». La sensibilisation est un aspect capital pour rassurer les citoyens et éviter toute contagion ou propagation du virus. Dans ce sens, le ministère de la Santé a appelé les professionnels à la mobilisation et l’implication dans une campagne de sensibilisation et de communication auprès des citoyens.

Neila Benrahal