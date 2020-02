ThaÃ¯lande : traitement dâ€™un cas grave

Des médecins thaïlandais ont annoncé avoir expérimenté avec un «certain succès» un mix de médicaments contre la grippe et le VIH sur des patients atteints d'une forme sévère de coronavirus 2019-nCoV.

Une patiente, une chinoise de 70 ans, a été testée à plusieurs reprises positive au coronavirus pendant 10 jours avant que les médecins ne lui administrent une combinaison de médicaments anti-VIH et antigrippaux, a déclaré dimanche dernier Kriangsak Atipornwanich, médecin de l’hôpital Rajavithi de Bangkok lors d'une conférence de presse.

La patiente a ensuite été testée négative seulement 48 heures plus tard, a déclaré Kriangsak, ajoutant que le résultat du laboratoire avait été confirmé par l’hôpital Chulalongkorn et le département des sciences médicales. Les médicaments anti-VIH utilisés dans le traitement étaient un cocktail de Ritonavir et de Lopinavir, tandis que le médicament contre la grippe a été identifié comme Oseltamivir. «Il ne s'agit pas d'un traitement miracle (...) mais les perspectives sont bonnes et nous devons conduire plus de recherches pour déterminer si cela peut être un traitement standard», a-t-il toutefois tenu à expliquer.

Cette nouvelle intervient alors que le nouveau virus a fait sa première victime en dehors de la Chine -un Chinois de 44 ans décédé aux Philippines- et alors que le nombre de décès en Chine a grimpé à plus de 300. La Thaïlande a jusqu'à présent détecté 19 cas confirmés du virus qui proviendrait de la ville de Wuhan, en Chine centrale. C'est le deuxième plus grand nombre de cas en dehors de la Chine, après le Japon qui a enregistré 20 cas. Jusqu'à présent, huit patients en Thaïlande se sont rétablis et sont rentrés chez eux, tandis que 11 restent en quarantaine à l'hôpital.