Commentaire : Le virus corona stimule la prÃ©vention citoyenne

Le début de l’année 2020, n’a pas été si «indulgent» avec la donne santé. Il s’est même montré agressif et incontrôlable vis-à-vis de la communauté internationale qui ne vit qu’à l’heure du virus Corona, se transformant du coup en seule et unique star, sous les feux de la rampe. La bourse, la culture, le tourisme et autres sujets, jusque-là jugés intéressants, n’attirent plus les amateurs des cafés-discussions, branchés plutôt sur d’autres questions sérieuses, voire vitales, comme ce mal, pas comme les autres, qui sème la panique et l’affolement un peu partout dans le monde. Les Algériens, à leur tour, depuis l’apparition du premier cas de cette épidémie à Wuhan en Chine, vivent au rythme de cette maladie, hissée en évènement majeur. Le virus Corona donne du fil à retordre aux jeunes, moins jeunes, spécialistes et profanes à la fois. Malgré les assurances quant à la maîtrise de la situation, à travers des dispositions au niveau du plus grand aéroport d’Algérie «Houari Boumediene» et aux frontièrs, ou encore ces unités spéciales installées aux services des urgences des hôpitaux pour parer à toute éventualité de contamination, beaucoup de personnes retiennent leur souffle face à la vitesse de croisière de la propagation de ce virus. Ce sujet devient intéressant pas seulement sur les plateaux de télévision mais également dans les lieux de travail et dans les rues où il devient de nos jours, difficile de «zoomer» le virus Corona qui semble, de plus en plus, susciter la curiosité, de part et d’autre. Le bon côté de la chose est sans doute, cette prise de conscience quant à l’intérêt de la prévention, placée désormais comme priorité. En fait, la menace et le danger poussent beaucoup de personnes à prendre leur précaution dans les moindres gestes du quotidien, allant des accolades, aux serre-mains, pour booster leur immunité et échapper ainsi au pire. Aujourd’hui, l’Algérien revient à de meilleurs sentiments pour faire face à cette maladie. Il se réconcilie avec la prévention, en amont, et ceci ne peut qu’être salutaire. Après tout, ne dit-on pas mieux vaut prévenir que guérir ?

Samia D.