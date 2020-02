Walid Agoune, rapporteur du comitÃ© dâ€™experts, chargÃ© de la rÃ©vision de la Constitution : Â«Nous avons toute latitude dans lâ€™Ã©laboration de la premiÃ¨re moutureÂ»

La commission d’experts chargée d’élaborer des propositions relatives à la révision de la Constitution poursuit ses travaux pour soumettre son rapport, dans les prochaines semaines, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui entamera ensuite les consultations avec tous les acteurs politiques et sociaux qui formuleront leurs propositions à même d’enrichir le document.

Selon le rapporteur du comité d’experts chargé de la révision de la Constitution, Walid Agoune, «les 19 membres travaillent à soumettre des propositions selon les 7 axes fixés par le président de la République, soulignant que le comité a toute la latitude de présenter des propositions sur d’autres questions en vue d’enrichir le texte de la Constitution». «Le président de la République a laissé au Comité la libre appréciation d’émettre d’autres propositions, en sus des 7 axes inclus dans sa lettre de mission afin d’améliorer le texte de Constitution dans ses aspects relatifs au fond et à la forme», a-t-il expliqué.

Concernant les propositions du comité d’experts traitant de l’organisation des pouvoirs, M. Agoune a fait savoir qu’il sera question de se référer aux précédentes constitutions, notamment celle de 89 qui garantissait le bicéphalisme du pouvoir exécutif. Il a considéré que l’erreur commise dans l’amendement constitutionnel de 2008 et de 2016, qui a fait du programme du président de la République, celui du chef du gouvernement qui est devenu Premier ministre, ce qui fait que l’Exécutif a un seul chef qui est le président de la République et le Premier ministre un simple exécuteur du programme de ce dernier. Walid Agoune a déclaré que le comité, présidé par Laraba, a une période de deux mois, pour finaliser ses propositions et les soumettre au président de la République. Dans le même contexte, le rapporteur du comité d’experts a souligné la nécessité de «revoir les équilibres» entre les pouvoirs, à travers dans le sens à hisser les prérogatives du président de la République en dessus des missions relevant du gouvernement, ce qui ne signifie nullement qu’il renonce à ses responsabilités. Il a également affirmé que la question de la limitation des mandats présidentiels est indiscutable. Cette question a été tranchée et cet aspect doit être souligné dans le préambule de la Constitution. Il y a lieu de souligner également que, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré récemment qu’il avait fait appel à des spécialistes ayant à la fois la maîtrise conceptuelle et du contenu constitutionnel.

Il a, en outre, mis en exergue le fait qu’il a «personnellement défini les cadres sous-tendant ce changement, revendiqué par l’ensemble des Algériens». Il a indiqué que «lorsque la première mouture de la Constitution révisée sera prête, elle sera distribuée à toutes les catégories de la société pour être enrichie», soulignant qu’«il n’y aura pas de débats anarchiques». «Une fois la mouture finale prête, elle sera présentée aux deux chambres du Parlement, pour débat et adoption, avant de la soumettre au référendum populaire», a fait savoir le chef de l’État.

Salima Ettouahria