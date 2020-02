Laiterie Tassili de DraÃ¢ Ben Khedda : Reprise de la production de lait

Le directeur du commerce, Kada Adjabi, a rappelé que suite à la découverte de la bactérie coliforme dans le lait produit par cette unité sur des échantillons prélevés par les services de contrôle de la qualité de sa direction, une décision d’arrêt momentané de la production a été prise et notifiée au responsables de cette laiterie, leur demandant d’engager les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur en matière de production de lait frais pasteurisé. Une opération de désinfection de l’unité de production a été lancée par la direction de Tassili ce qui a permis de corriger ce défaut d’hygiène. De nouveaux échantillons ont été prélevés et transmis au laboratoire régional de contrôle de la qualité (Alger), ils ont confirmé que le problème de contamination du lait par le des coliformes a été corrigé, a souligné ce même responsable. «Nous avons reçu ce matin les résultats d’analyse de ces nouveaux échantillons, ils indiquent que ces prélèvements sont indemnes de toutes contamination et que le produit est sain et conforme aux normes de qualité en matière de production de lait», a-t-il expliqué en ajoutant qu'«une note a été aussitôt notifiée à la laiterie Tassili pour la reprise de la production et la distribution du lait de cette unité aux commerces, interviendra cet après-midi».

Durant la période d’arrêt de cette laiterie, principal fournisseur de lait de la wilaya qui assure une production de 300.000 litres/jour, les distributeurs ont été orientés vers les laiteries des wilayas limitrophes, Bejaia, Boumerdès et Bouira, afin d’assurer la disponibilité de ce produit de large consommation et d’éviter toute perturbation sur le marché local, rappelle-t-on.