Mme Tara McCarthy, PDG de lâ€™agence agroalimentaire irlandaise Bord Bia : Â«Nous voulons un business durable avec lâ€™AlgÃ©rieÂ»

«En Irlande, l’Algérie s’identifie en tant que partenaire stratégique dans le domaine de la production laitière et de la transformation industrielle y afférente», a-t-elle affirmé lors d’une rencontre avec les représentants des médias algériens, en marge du forum algéro-irlandais qui s’est tenu hier à l’hôtel Sofitel. Elle expliquera que sa visite d’affaires en Algérie a été décidée sur les bases de minutieuses études élaborées par l’agence dont elle relève traitant aussi bien des données actuelles du marché algérien que des prévisions escomptées à l’horizon 2030. «Nous sommes en Algérie pour mieux comprendre le système de production laitière et nous demeurons très optimistes quant aux possibilités d’établir des relations de partenariat fiables», a-t-elle indiqué. «Nous voulons un business durable avec l’Algérie», a-t-elle insisté. Elle fera savoir toutefois que la concrétisation d’un tel objectif relève d’un travail de longue haleine. «C’est un long processus dans lequel il faut procéder étape par étape, il est donc nécessaire de s’armer de beaucoup de patience», préconise-t-elle. Elle révèle par ailleurs que dans le cadre de sa mission en Algérie, initiée sous l’égide du gouvernement irlandais, elle a pu obtenir du ministère de l’Agriculture et du Développement rural un certificat d’exportation à partir de son pays de bovins destinés à l’élevage et à l’abattage. Mais là aussi, le processus peut s’avérer long et le certificat en question, s’il atteste d’un éventuel intérêt dudit département de l’agriculture d’importer les bovins irlandais, la décision officielle est encore loin d’être entérinée en ce sens. A ce propos, l’Agence agroalimentaire d’Irlande indique dans un communiqué que «l’Algérie a importé environ 100.000 bovins, dont 75% sont de jeunes taureaux et 25% des génisses en bas âge, principalement des vaches laitières. L’accès de l’Irlande au marché algérien de l’élevage a été limité ces dernières années en raison d’un certificat sanitaire restrictif».

En avril dernier, la même institution avait délégué des missionnaires en Algérie, «ce qui a permis de lever ces restrictions et d’accroître considérablement les opportunités pour les exportateurs irlandais», explique-t-on de même source.

«En novembre dernier, Bord Bia a accueilli sept grands importateurs de bétail d’Algérie et trois entreprises égyptiennes pour une visite de cinq jours. Les visiteurs ont rencontré directement les exportateurs irlandais de bovins lors d’une série de rencontres individuelles organisées par Bord Bia, dans le but d’établir des relations et d’obtenir des contrats», lit-on également dans le même communiqué.

Karim Aoudia