JSK : Zelfani Ã  pied dâ€™Å“uvre

Recruté il y a un peu plus d’une semaine, Yamen Zelfani a paraphé son contrat. L’ancien entraîneur d’Al Marreikh s’est engagé pour 3 ans et succède ainsi à Hubert Velud, devenu sélectionneur du Soudan. Le Tunisien est arrivé avec un adjoint qui travaillera avec lui durant sa mission à la JSK. Pour le moment, le club kabyle n’a rien dit au sujet de l’avenir de Mourad Karouf et Samir Djouder qui faisaient partie du staff de Velud, mais il est certain qu’il va devoir se séparer de l’un d’eux ou des deux carrément dans les jours à venir.

Yamen Zelfani s’est dit «heureux de rejoindre un aussi prestigieux club». «J’arrive avec plein d’ambitions. J’ai vu que toutes les conditions sont réunies pour effectuer un bon travail. J’ai vraiment hâte de commencer», a déclaré le nouveau coach des Canaris qui a dirigé sa première séance d’entraînement ce lundi.

Zelfani, qui a assisté samedi à la victoire de la JSK face à l’EST (1-0) depuis les tribunes, annonce savoir ce qui l’attend. «Je ne viens pas en terrain méconnu. Je suis le championnat algériens depuis toujours. Je connais la plupart des joueurs de la JSK. Du coup, je ne risque pas d’être dépaysé», a annoncé, sans ambages, Zelfani qui annonce viser le… titre de champion d’Algérie.

« En acceptant de rejoindre la JSK, j’ai accepté aussi ses projets et ses objectifs. Je viens pour gagner le titre. Je sais avec conviction que nous avons les moyens d’atteindre cet objectif», a déclaré Zelfani qui ne craint vraisemblablement pas de se mettre plus de pression sur les épaules.

Maintenant que la JSK est éliminée en coupe d’Algérie et en Ligue des champions, Zelfani peut se consacrer pleinement sur le championnat.

Amar B.