Dans la LUCARNE : Les arbitres Ã  la Â«uneÂ»

Ce qui avait eu pour effet de ramener une certaine sérénité dans un football qui en avait bien besoin par les temps actuels. Notre jeunesse en avait bien besoin pour se rassurer et suivre de plus près ses équipes préférées. C’est vrai que cette accalmie était un peu analogue à celle qui précède une tempête que personne ne peut prévoir. Tout le monde est d’accord de dire que tous les «dangers» sont à craindre durant la phase retour, puisque chaque match qui passe ne sera pas récupéré. De plus, tout point perdu aura son pesant d’or comme l’on dit. C’est vrai que la FAF, par le biais de son Bureau fédéral mais aussi après consultation de l’Assemblée Générale, a pris la décision de changer le système de compétition dans les différents paliers, notamment en ce qui concerne le mode d’accession et de rétrogradation, mais comme les places seront chères, tout le monde estime que rien ne sera facile pour les uns et les autres. De plus, on estime, çà et là, que pour la plupart des prétendants, c’est l’année ou jamais pour accéder du fait qu’il y aura plusieurs équipes qui seront conservées. C’est donc une aubaine pour les équipes qui avaient évolué en Ligue1 de la rejoindre, elles qui savent les difficultés de s’en sortir. Ceci dit, la phase retour est crainte plus que tout. jusque-là, les arbitres sont oubliés. Mais, il y a quelques jours, dans une division inférieure et suite à la défaite de l’équipe locale, le terrain s’est transformé en arène de «gladiateurs». Toutefois, ce sont les arbitres qui avaient trinqué ainsi que le commissaire au match. L’arbitre agressé avait failli perdre la vie après être tombé dans un coma inquiétant. Il s’en sort avec de multiples fractures au nez. C’est le cas aussi des autres arbitres et du commissaire au match. Ils ont vécu «l’enfer» dans un match de football ! Toujours est-il, ils ont décidé de ne pas pardonner à leurs «agresseurs». Ils ont porté leurs cas devant la justice pour que le droit prime à ce niveau et aussi que cela servira d’exemple pour ceux qui se croient au dessus et ne respectent pas l’éthique sportive. On espère que la FAF suivra de plus près cette affaire afin d’éviter que cela ne fasse tâche d’huile.

Hamid Gharbi