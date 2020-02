Ligue 1 (Suite de la 16e journÃ©e) CRB 4 â€“ CABBA 0 : DÃ©monstration bÃ©louizdadie

Il entame la phase retour par une démonstration de force, en infligeant une véritable raclée à son invité du jour, le Chabab Ahli Bordj Bou-Arréridj. Les gars à Franck Dumas ont totalement dominé les débats, dans un stade plein à craquer et une ambiance des grands jours, œuvre du formidable public bélouizdadi, très enthousiasmé en la circonstance. Le CRB a gagné avec l’art et la manière, le score à lui seul témoigne de la supériorité bélouizdadie. Cela devant un adversaire qui n’a jamais vraiment trouvé ses marques dans cette rencontre. Il était même totalement perdu sur le terrain en première période, complètement dérouté par la furia affichée par la formation locale menée par le capitaine Nessakh. D’ailleurs, le Chabab a frappé d’entrée de jeu en ouvrant la marque de fort belle manière par l’entremise de l’excellent Djerar, qui profite d’un bon service de Boulekhoua, pour aller mettre d’une belle frappe le ballon au fond des filets du portier bordjien Si-Mohammed, après l’avoir amorti de la poitrine (5’). Le Chabab a la maîtrise collective avec jeu à une, voire deux touches de balle, qui a mis en difficultés le CABBA, qui était, à vrai dire, hors du coup. Les Rouge et Blanc parviennent à doubler la mise dès la 16’, après un effort fourni par Belahouel qui pénètre dans la surface de réparation côté droit et voit sa pichenette déviée malencontreusement dans les filets adverses par Hammouche, qui trompe son propre gardien de but. Sayoud et ses coéquipiers accentuent leur domination et gratifient leurs inconditionnels d’un football attrayant. C’est donc logiquement et alors que les visiteurs paraissaient impuissants et émoussés, que Selmi and Co ajoutent une troisième réalisation, signée Belahouel, qui de la tête trompe le keeper bordjien (39’). On voyait mal les poulains de Mouez Bouokaz revenir dans le match en étant menés par 3-0. Il faut dire que malgré tout, en seconde période, ils ont eu relativement un meilleur rendement et se sont montrés plus difficiles à manier qu’en première mi-temps. Ils ont même fait jeu égal avec l’équipe hôte, par moments, sans parvenir néanmoins à réduire la marque. C’est au contraire, l’équipe de Laâquiba qui aggravera la marque par Sayoud en toute fin de rencontre et de fort belle manière (90’+1). Grâce donc à cette autre victoire sans appel de (4-0), que le CRB consolide son poste de leader et accentue à cinq points son avance sur son poursuivant immédiat, le Mouloudia d’Alger, profitant de la défaite de ce dernier à Aïn M’lila (1-0). Le Chabab, qui joue pour le titre, s’accroche à sa première place, où il sera difficile à ses concurrents directs, tels le MCA, l’USMA, la JSK et le MCO, de le déloger.

Mohamed-Amine Azzouz