Driss HaouÃ¨s, DTN Ã  la FALA : Â«Un travail psychologique de fond a Ã©tÃ© effectuÃ© avec les catÃ©gories jeunesÂ»

Le directeur technique national à la Fédération algérienne des luttes associées revient, dans ce bref entretien, sur la préparation des lutteurs algériens et le lancement des catégories jeunes pour le rendez-vous continental qu’accueille Alger, à partir de ce soir, à la Coupole du complexe sportif Mohamed-Boudiaf.

Comment se préparent les lutteurs algériens pour ces championnats d’Afrique qui vont se dérouler à domicile ?

Nos athlètes se sont bien préparées jusqu’à maintenant. Nous avons eu les stages qu’il fallait pour cet événement, d’autant plus que c’est une continuité dans la préparation pour les échéances escomptées à partir des championnats d’Afrique qui commenceront ce soir. C’est un événement incontournable ; c’est une étape importante pour notre prochain rendez-vous qui aura lieu du 13 au 15 mars à El Djadida au Maroc, en l’occurrence le tournoi qualificatif africo-asianique. Nous avons mis les moyens qu’il faut pour assurer une bonne préparation à ces événements, d’autant plus qu’au niveau de la Fédération algérienne des luttes associées, nous n’avons jamais rechigné sur les moyens. L’essentiel c’est de mieux préparer nos athlètes pour ces échéances internationales officielles.

Avez-vous procédé à une préparation psychologique de fond, notamment pour les catégories jeunes ?

Oui, connaissant le niveau de nos adversaires, notamment les égyptiens et les tunisiens et à un degré moindre les marocains et les Nigérians, je pense que nous avons fait le maximum. Les athlètes savent ce qu’ils les attendent dans cette compétition.

Nous avons donné une grande importance à l’aspect psychologique, d’autant plus que la concurrence sera rude. Je suis persuadé que nos athlètes vont se surpasser lors de cet événement.

Est-ce que vous allez lancer beaucoup de jeunes dans cette compétition afin d’acquérir une expérience internationale ?

En effet, pendant ces championnats d’Afrique de lutte, nous allons lancer beaucoup de jeunes. Il y a des minimes qui vont participer dans la catégorie cadette, ce qui leur donnera de l’expérience pour les années à venir. J’espère qu’ils seront à la hauteur.

Entretien réalisé

par Kader Bentounès